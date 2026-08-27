"Кувалда" для Путіна: сенатор назвав терміни запровадження нових санкцій проти РФ

Цей документ дозволить Трампу запровадити мита проти найбільших імпортерів російської нафти та газу, серед яких - Китай та Індія.

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У США хочуть завдати "сильного удару" по Росії / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Коротко:

Палата представників може ухвалити законопроект у вересні

Санкційний законопроект має потужну підтримку республіканців

Європейських союзників хочуть звільнити від мит

Палата представників США може ухвалити законопроект про масштабні санкції проти Росії вже у вересні. Про це 26 серпня заявив один з ініціаторів документа, сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь. Він назвав законопроект "кувалдою" для спроб російського диктатора Володимира Путіна фінансувати війну проти України.

Як повідомляє Reuters, сенатор, який під час візиту до Києва зустрівся з Володимиром Зеленським та високопоставленими чиновниками, наголосив, що в Палаті документ має міцну підтримку республіканців. Попереднє голосування в Сенаті щодо законопроекту минулого місяця пройшло зі значною перевагою.

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Аргументацію на користь швидкого ухвалення Блюменталь звів до логіки, якою, на його переконання, керується Кремль.

"Путін розуміє лише силу. І законопроект про санкції проти Росії - це кувалда, яка має саме ту силу, яку Путін розуміє", - сказав Блюменталь на прес-конференції.

Мита до 100% і винятки для союзників

Документ передбачає санкції проти вищих російських чиновників, а також надає Дональду Трампу право встановлювати мита у розмірі до 100% для головних покупців російської нафти та газу - до цього переліку входять Китай та Індія. Мета - перекрити потоки надходжень до бюджету Москви.

Попри загальну підтримку санкцій, частина демократів висловлювала занепокоєння: механізм дає президенту-республіканцю простір для введення додаткових мит, у тому числі проти союзників США. Блюменталь запевнив, що прописані в законопроекті винятки захистять європейських партнерів від тарифного удару, і це знімає заперечення частини демократичних законодавців.

Роль Зеленського та спадщина Ліндсі Грема

Окремо сенатор звернувся до українського президента з проханням поговорити з членами Палати представників на користь ухвалення документа. За словами Блюменталя, Зеленський "охоче й одразу погодився" - офіційний Київ на запит про коментар оперативно не відповів.

Минулого місяця Зеленський у Вашингтоні спілкувався з кількома сенаторами напередодні голосування. Воно відбулося в день похорону співавтора законопроекту, сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який раптово помер 11 липня 2026 року. Тоді Сенат ухвалив рішення 86 голосами проти 12.

Законопроект про "пекельні санкції": що відомо

Законопроект було внесено до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після плідної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення двопартійного законопроекту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом і Блюменталем просування їхнього законопроекту про санкції проти РФ.

Ще в лютому Блюменталь висловлював надію, що двопартійний законопроект про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".

Як писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ.

Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

На зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді президент Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії, ініціатором якого був нині покійний сенатор Ліндсі Грем.

Видання Bloomberg повідомляло, що група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює повноваження президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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