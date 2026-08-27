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В Україні підвищена загроза ракетного удару: які міста під прицілом РФ

Руслана Заклінська
27 серпня 2026, 20:02
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Росіяни отримали вказівку на застосування балістичного озброєння по Україні.
В Україні підвищена загроза ракетного удару: які міста під прицілом РФ
Російські ракети, карта України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Головне:

  • У Києві та області існує підвищена загроза балістичних ударів
  • Під прицілом можуть бути склади
  • РФ продовжує запускати ударні БпЛА

По Києву та області найближчими годинами зберігається підвищена загроза застосування російських ударних засобів, зокрема балістичного озброєння. Під ударом можуть опинитися складські приміщення та інші об’єкти. Про це попередив моніторинговий канал "єРадар".

"Протягом ночі існує підвищена загроза застосування балістичних засобів ураження по столиці та області. За отриманими даними, ворог отримав вказівку на знищення усіх можливих складів у Києві та області", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Серед напрямків, для яких зберігається загроза, називають Київ, Бровари, Бориспіль, Вишгород, Васильків, Фастів, Глеваху та Обухів. При цьому наголошується, що під прицілом росіян можуть залишатися складські приміщення компаній.

РФ продовжує запускати ударні БпЛА

Також Повітряні сили повідоляють про атаку реактивними безпілотниками по Україні. Нові групи дронів рухаються у напрямку Броварів і Києва з півночі. Також відбулися пуски нових БПЛА з Брянщини та Орла.

В Україні підвищена загроза ракетного удару: які міста під прицілом РФ
Звідки і якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

За даними моніторингових каналів, протягом дня Росія застосувала близько 130 таких БпЛА, тоді як перед початком атаки на пускових позиціях перебувало близько 155 одиниць.

Крім цього, монітори зазначають, що хвилеподібні запуски БПЛА можуть бути частиною тактики країни-агресора, спрямованої на ускладнення ліквідації наслідків ударів та гасіння пожеж.

Російські війська протягом дня 27 серпня атакували Україну близько 140 ударними безпілотниками, понад 100 із них були реактивними. Більшість дронів противник спрямував у бік Києва.

За даними Повітряних сил, станом на 19:00 у повітряному просторі залишалися понад 10 реактивних ударних БпЛА. Попередньо, українська ППО протягом дня збила або подавила близько 120 ударних дронів.

У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що Росія може атакувати - пояснення експерта

Росія може почати цілеспрямовано атакувати великі торговельні центри в Києві та прифронтових містах. Радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив, що після оголошення повітряної тривоги часу на евакуацію може залишатися вкрай мало.

"Якщо ви десь перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга для того, щоб залишити торговельну мережу", - заявив Бескрестнов в ефірі Radio NV.

За його словами, особливою ціллю можуть стати великі торговельні мережі, зокрема магазини-склади. Він пояснив, що росіяни вже атакували "Епіцентри" в Одесі, тому перебування у великих ТЦ під час повітряної тривоги може бути небезпечним.

Атака по Києву 27 серпня - що відомо

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація повідомила про атаку реактивних дронів по столиці. У Голосіївському районі постраждала людина, вибухи та загоряння заіксували у різних частинах міста.

Головне управління розвідки повідомило про застосування оновленої балістичної ракети у ударах по столиці. Ракета здатна уражати цілі на відстані до 550 кілометрів і критично залежить від імпортної електроніки.

Як раніше повідомляв Главред, Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок атаки РФ пошкоджено житловий будинок. Екстрені служби гасять загоряння покрівлі чотириповерхового житлового будинку в Подільському районі.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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