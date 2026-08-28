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Армія РФ завдала удару по складах "Нової пошти" під Києвом: що відомо

Анна Ярославська
28 серпня 2026, 07:54
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Через задимлення мешканців Святопетровського та прилеглих територій закликали закрити вікна та, за можливості, не виходити на вулицю.
Атака РФ на Київську область
Атака на Київську область - у Білогородській громаді розбомбили склади / Колаж: Главред, фото: facebook.com/anton.ovsiienko

Коротко:

  • Атаковано склади "Нової пошти" під Києвом
  • Ворог застосував тактику повторних ударів
  • У Білогородській громаді перекрито рух

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапили склади "Нової пошти". Також пошкоджено виробництво під Києвом. Про це повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко у Facebook.

За його словами, влучання зафіксували у Святопетровському районі громади. Інформацію про загиблих та постраждалих уточнюють.

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"Знову важка ніч для Білогородської громади. Є влучання у складські приміщення "Нової пошти" та пошкоджене виробництво, розташоване поруч у Святопетровському. Інформація про жертв і постраждалих - уточнюється", - написав Овсієнко.

За його словами, підрозділи ДСНС, розрахунок місцевої пожежної команди, поліція та комунальні служби перебувають на місці "влучання". Триває ліквідація наслідків нічної атаки.

"Сьогодні ворог застосовує тактику повторних ударів. Майже через годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по цій локації було завдано ще два удари. Рятувальники встигли відійти в безпечніше місце", – додав Овсієнко.

  • Наслідки атаки на Київщину
    Наслідки атаки на Київщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko
  • Наслідки атаки на Київщину
    Наслідки атаки на Київщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko
  • Наслідки атаки на Київщину
    Наслідки атаки на Київщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko
  • Наслідки атаки на Київщину
    Наслідки атаки на Київщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko
  • Наслідки атаки на Київщину
    Наслідки атаки на Київщину Фото: facebook.com/anton.ovsiienko

Сільський голова також повідомив про значне задимлення та попросив мешканців Святопетровського та прилеглих територій закрити вікна та, по можливості, не виходити без потреби на вулицю.

Інформація для водіїв: 28 серпня буде тимчасово обмежено рух на частині вулиці Київської у напрямку міста Боярка. Також обмеження руху діятимуть на частині вулиць Індустріальна та Чорновила у Святопетровському.

Атака на Київ та область 27 серпня 2026 року

Як писав Главред, у четвер, 27 серпня, у Києві протягом усього дня оголошували повітряну тривогу. Були чутні автоматні черги та звуки вибухів. На тлі атаки дронів у столиці працювали сили ППО.

У ніч на 27 серпня в Києві також кілька разів оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу з боку дронів. Після третьої години ночі з’явилася інформація про балістичну ракету, яка рухалася в напрямку столиці України. Згодом у місті пролунали вибухи.

Всю ніч на 27 серпня РФ атакувала й Київську область ударними дронами та балістичними ракетами.

У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа у складських приміщеннях. Наразі триває її ліквідація, на місці задіяні всі необхідні служби.

Також пошкоджено складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

В результаті ворожої атаки на Київську область постраждали двоє мешканців Бориспільського району. 15-річній дівчині та 73-річній жінці надали медичну допомогу на місці.

У Повітряних Силах ЗС України основними напрямками ударів цієї ночі стали Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області. Читайте - скільки ракет і дронів було збито.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія готує новий масований удар по Києву

Російські окупаційні війська можуть завдати нового масованого удару по Києву та Київській області протягом найближчих 48 годин. Про високу ймовірність обстрілу повідомив моніторинговий канал ЄРадар ввечері 26 серпня.

Особливу увагу рекомендується звертати на сигнали повітряної тривоги, якщо вони пов’язані з загрозою застосування балістичної зброї. У такому випадку не варто зволікати із забезпеченням безпеки.

Інші новини:

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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