Затяжна магнітна буря червоного рівня: геомагнітний шторм G2 накрив Землю

Через нестабільну геомагнітну ситуацію на Землі деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур 28-30 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Наскільки довготривалою буде магнітна буря

Якої сили сьогодні геомагнітний шторм

Сьогодні, 28 серпня, через надходження високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри, Землю охопить магнітна буря рівня G1. Але геомагнітна активність не стабілізується у найближчі дні.

Як повідомили у Британській геологічній службі, через щонайменше два корональні викиди маси 28-29 серпня почнеться потужніша магнітна буря рівня G2.

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Вже 29-30 серпня магнітна буря послабиться до рівня G1, але чи закінчиться вона до кінця місяця - наразі невідомо.

Магнітні бурі 28-30 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Геомагнітна активність сьогодні

За даними meteoagent, К-індекс 24 серпня 5.7, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. При цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.

Однак сонячний спалах відповідає жовтому рівню С1. Завтра, 29 серпня, К-індекс залишиться на такому ж рівні 5.7, а вже 30 серпня, попередньо, знизиться до 3.7, тобто зеленого рівня.

Прогноз геомагнітної активності 28-30 серпня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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