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Спека до +32 градусів витіснить грозові дощі: коли в Україну повернеться тепло

Анна Косик
28 серпня 2026, 12:05
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Малорухомий антициклон вплине на зміну погодних умов майже в усіх областях.
Спека до +32 градусів витіснить грозові дощі: коли в Україну повернеться тепло
Прогноз погоди в Україні 29-30 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні припиняться опади
  • Як зміниться температура повітря в Україні в останні дні серпня

Погода в Україні 29 та 30 вересня буде сухою та сонячною. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, опадів у найближчі вихідні дні не буде на тлі підвищеного атмосферного тиску.

Погодні умови у наступні два дні визначатиме малорухомий антициклон та його виступ над Східною Європою. Лише у західних регіонах малоактивні атмосферні фронти стануть причиною більшої кількості хмар, а також місцями можуть призвести до випадання короткочасних дощів, переважно невеликої інтенсивності.

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"Вітер в Україні переважатиме східного та південно-східного напрямків. Температурний фон очікується приблизно на 3-5 градусів вищим за середні багаторічні показники", - додав Кібальчич.

Спека до +32 градусів витіснить грозові дощі: коли в Україну повернеться тепло
Синоптична карта / фото: meteoprog.com/ua

Погода 29 серпня

У західних регіонах України вночі без опадів. Вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +10+15 градусів, вдень коливатиметься в межах +25+30 градусів.

У північних областях прогнозується антициклональний характер погоди. На тлі малохмарного неба опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +8+13 градусів, вдень синоптик прогнозує +24+29 градусів.

У центральних регіонах України під впливом антициклону опадів не передбачається. Небо очікується малохмарним. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12+17 градусів, в денні години +26+31 градус.

У південній частині країни та на Кримському півострові очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер переважно східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15+20 градусів, вдень коливатиметься близько +26+31 градус.

У східних областях України прогнозується малохмарна та суха погода під впливом антициклону. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11+16 градусів, вдень очікується в межах +24+29 градусів.

Спека до +32 градусів витіснить грозові дощі: коли в Україну повернеться тепло
Погода в Україні 29 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 30 серпня

У західних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можлива гроза. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11+16 градусів, вдень коливатиметься близько +26+31 градуса.

У північній частині країни очікується погода без істотних опадів, лише вдень у Київській та Чернігівській областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується +8+13 градусів, вдень +24+29 градусів.

У центральних регіонах України під впливом антициклону опадів не передбачається. Небо очікується малохмарним. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14+19 градусів, вдень +27+32 градуси.

У південних регіонах та Криму утримається малохмарна погода, без опадів. Вітер переважно південно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15+20 градусів, вдень коливатиметься близько +27+32 градусів.

У східних областях України очікується малохмарна та суха погода під впливом антициклону. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11+16 градусів, вдень очікується в межах +26+31 градуса.

Спека до +32 градусів витіснить грозові дощі: коли в Україну повернеться тепло
Погода в Україні 30 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода у вересні в Україні

Главред писав, що за даними синоптиків Укгрідрометцентру, середньомісячні погодні показники у вересні в Україні будуть близькими до норми. Середня місячна температура повітря прогнозується у межах +11+18 градусів.

Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм, а у Карпатах 74–106 мм. Середня місячна кількість опадів становить 37–74 мм, у південній частині місцями 28–36 мм, у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях 77–108 мм, на високогір’ї Карпат - 126–130 мм.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що до кінця серпня в більшості регіонів України очікується суха погода з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме +12+20 градусів, вдень очікується +22+30 градусів.

Раніше стало відомо, що 28 серпня погода в Україні буде нестійкою, з короткочасними дощами, подекуди і з грозами на півдні та південному-сході країни, вночі також у більшості центральних областей.

Напередодні стало відомо, що в Україні посилиться вплив антициклону "Steffen" і повернеться переважно сонячна та суха погода з температурою вночі +10+15 градусів, вдень +22+27 градусів.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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