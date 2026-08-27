Повінь у Непалі забрала життя майже 390 осіб: скільки зникло українців

У Непалі тривають пошуково-рятувальні роботи, залучено близько 15 гелікоптерів.

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Повінь у Непалі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

З 56 українцями втрачено зв’язок у Непалі

Загиблих або поранених українців наразі немає

У Непалі та Тибеті безвісти зникли понад 1400 людей

Кількість українців, з якими після масштабної повені на кордоні Непалу та Тибету втрачено зв’язок, зросла до 56 людей. До списку додалася ще одна громадянка України, яка перебувала у складі іноземної туристичної групи. Про це повідомило МЗС України, пише Українська правда.

У міністерстві наголосили, що у списках загиблих або поранених українців наразі немає. Пошуково-рятувальні роботи в районі стихійного лиха продовжують непальські армія та поліція, до операції залучили близько 15 гелікоптерів.

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"Станом на 22:30 за Києвом тривають пошукові операції. Оперативна група посольства України в Індії перебуває на місці у районі стихійного лиха", - повідомили у МЗС.

Українські консули підтримують прямий зв’язок із місцевою владою та координують пошук і евакуацію громадян. Україна також взаємодіє з іншими іноземними державами для встановлення місця перебування українців, з якими наразі немає зв’язку.

Скільки людей загинуло внаслідок повені

Унаслідок раптових повеней у Непалі загинули щонайменше 389 людей. Такі оновлені дані оприлюднила непальська поліція, повідомляє Sky News.

Найбільше загиблих виявили в районах Чітван - 137 людей та Навалпарасі (Схід) - 87. У Расуві знайшли 17 тіл, а в кожному з інших шести постраждалих районів - близько 30. Ще щонайменше 63 людини перебувають у лікарнях.

Загалом у Непалі та Тибеті безвісти зникли понад 1400 людей: 910 - у Непалі та 558 - у Тибеті. За даними Ради з туризму Непалу, серед зниклих -540 іноземців, зокрема громадяни Індії, США, Великої Британії, України, Південної Африки та Японії.

Природні катастрофи

Нагадаємо, МЗС повідомило про зникнення українських громадян у зоні повені на кордоні Непалу та Тибету. У відомстві акцентували увагу, що дипломатичні установи координують пошуки і взаємодіють із місцевими органами влади, зокрема здійснюють обмін інформацією.

Як раніше повідомляв Главред, у Криму зафіксовано серію землетрусів магнітудою 4,5 з епіцентрами на глибині від 10 до 25 кілометрів. Найпотужніший із поштовхів того дня мав магнітуду 4,5 і епіцентр на глибині 10 кілометрів.

Губернатор провінції Баликесір Ахмет Акин повідомив про руйнування в кількох локаціях унаслідок землетрусу в регіоні Баликесір. Він зазначив, що тривають роботи з ліквідації наслідків і проведення рятувальних операцій.

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