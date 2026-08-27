Чому солдати з КНДР з'являться на фронті: названо приховану ціль Путіна

Солдати КНДР потрібні Росії через дефіцит резервів. Солдатів із Північної Кореї Кремль залучає, бо власна система мобілізації не покриває втрати.

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КНДР допомагає Росії - що змушує Путіна шукати солдатів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези

РФ не вистачає резервів для покриття втрат на фронті

Мобілізація може стати політичним крахом для Кремля

Росія залучатиме військових КНДР, доки це можливо

Країна-агресорка Росія залучає військових із КНДР не для того, щоб дочекатися нової мобілізації, а через нездатність власної системи поповнення компенсувати втрати на фронті. Водночас оголошення масштабного призову може обернутися для Кремля серйозними політичними наслідками. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

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За словами Жданова, Кремль не може розраховувати на повторення масової мобілізаційної кампанії без значного ризику для внутрішньої ситуації в Росії. Він вважає, що нинішні настрої російського суспільства не сприяють масштабному добровільному поповненню армії.

"Гадаю, що "вставай, країно величезна" не буде. Якщо в 1999 році Путін підірвав десять будинків на Каширському шосе, щоб сказати: "Вставай, країно величезна! Ми йдемо на Чечню", то сьогодні складно уявити, яких масштабів має бути теракт, щоб росіяни не розбіглися по кутках, а вишикувалися в стрій і підняли червоний прапор над головою. Не той час і не ті соціальні настрої в суспільстві", - заявив Жданов.

Потреба Москви у північнокорейських військових, на думку експерта, безпосередньо пов'язана із ситуацією на передовій. Йдеться про необхідність швидко компенсувати дефіцит особового складу без запуску політично небезпечного механізму.

"А північнокорейські військові знадобилися не для того, щоб дотягнути до мобілізації, а для того, щоб хоч якось врятувати й вирівняти фронт. Адже вже понад три місяці мобілізаційна система РФ не справляється з поповненням втрат, які ми завдаємо російській армії. Тому Кремль змушений шукати внутрішні резерви, щоб врятувати ситуацію. А оголошення мобілізації стане для Кремля крахом у політичному сенсі", - наголосив експерт.

Окремою проблемою для Кремля є вартість масштабного призову. За оцінкою експерта, плани щодо кількості нових військових уже скорочувалися - від 2 млн до 1 млн, а нині фігурує цифра близько 800 тисяч.

"Крім того, близько місяця тому Путін збирався мобілізувати 2 млн осіб, потім ця цифра знизилася до 1 млн, а зараз уже говорять про 800 тисяч. Але ж і ці 800 тисяч потрібно взути, одягнути, екіпірувати, розмістити, нагодувати, заплатити. А де взяти гроші на все це?" - стверджує він.

Паралельно Москва, за його словами, розглядає варіант підготовки великого резерву на території за Уралом. Це має зменшити ризик ударів по місцях дислокації, після чого сформовані підрозділи можуть направити в Україну.

"У Кремлі вже обговорюють можливість формування цієї армії за Уралом, щоб Україна не дістала, а то європейська частина Росії прострілюється вся нашими "добрими дронами". За Уралом цю армію планують три місяці навчати, а потім перекинути на фронт, в Україну. Але це колосальні витрати: ці 800 тисяч за три місяці з’їдять усю економіку РФ!" - попередив Жданов.

Тим часом російська влада, як стверджує експерт, намагається посилити примусовий набір усередині країни. Для цього використовуються адміністративний тиск, покарання за правопорушення та тиск на студентів.

"Тому в Росії сьогодні проводяться експерименти з жорсткою мобілізацією та "бусифікацією". У Пензі та Ростові вже навіть застосовувався метод обходу квартир. Зараз за будь-яке правопорушення одразу відправляють до військкомату. Щодо студентів спускається розпорядження - відраховувати за будь-яку провину - прогули - та відправляти до військкомату. Тобто там шукають внутрішні резерви для посилення мобілізації, але поки що все це не покриває потреби російської армії. Тому Росія залучатиме військових із КНДР, доки є така можливість", - сказав військовий експерт.

Для Північної Кореї така співпраця також має фінансовий стимул. За словами експерта, Кім Чен Ин отримує від Москви оплату за направлених військовослужбовців, а в разі їхньої загибелі передбачені додаткові виплати.

"Тим більше, що Кім Чен Ину це вигідно: він отримує за кожного свого солдата від Путіна до 2 тис. доларів, а за вбитого - компенсацію", - підсумував Жданов.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький повідомив про перекидання до Росії нового контингенту військових із КНДР. Скібіцький зазначив, що контингент становить 8500 осіб і включає операторів безпілотників.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про передачу Росії північнокорейських балістичних ракет KN-30.

Головне управління розвідки України інформувало про кількість пускових установок і можливості їх розгортання у Воронезькій області. Розвідка повідомила, що розміщено шість установок, які потенційно здатні забезпечити запуск до 120 ракет. Згідно з опублікованими матеріалами, до липня Москва отримала близько 50 ракет типів KN-23, KN-24 та KN-30.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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