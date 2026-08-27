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"Україна - не головне питання": Буданов заявив про ціль візиту глави ЦРУ до Москви

Юрій Берендій
27 серпня 2026, 18:25
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Візит Реткліффа до Москви не був зосереджений на Україні, заявив Буданов. За його словами, у центрі візиту були відносини між США та РФ.
'Україна - не головне питання': Буданов заявив про ціль візиту глави ЦРУ до Москви
Візит Реткліффа до Москви - Буданов розкрив головну тему зустрічі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Буданов назвав основною темою відносини США та РФ
  • Війну в Україні також обговорювали, але не як головне питання
  • Буданов закликав не робити передчасних висновків

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви був присвячений передусім відносинам між США та Росією, а не війні в Україні. Водночас українське питання під час зустрічі також порушували, але воно не було центральним. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

Буданов закликав дочекатися офіційних пояснень щодо поїздки Реткліффа. За його словами, візит спочатку планувався в іншому місці, однак згодом його перенесли до Москви.

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"Давайте так, дочекаємось офіційних коментарів. Наскільки я знаю, це візит, який планувався трошки в іншому місці, був перенесений і ось він відбувся. Там основні тематики взаємовідносини, скажімо так, між двома країнами", - сказав Буданов.

Окремо журналістка уточнила, чи порушували під час зустрічі питання завершення війни в Україні. Глава ОП підтвердив, що ця тема була присутня, однак не стала головною.

"Ну, авжеж, але в контексті. Це не є головним питанням цієї зустрічі", - зазначив Буданов.

Водночас Буданов не став підтверджувати припущення, що Реткліфф міг приїхати до Москви, щоб передати російському керівництву попередження щодо можливих дій проти країн НАТО.

"Дивіться. Ну, є така точка зору. Давайте будемо стриманими у публічних висловлюваннях", - наголосив Буданов.

'Україна - не головне питання': Буданов заявив про ціль візиту глави ЦРУ до Москви
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

З чим пов'язаний візит Реткліффа до РФ

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов’язаний із прагненням адміністрації Дональда Трампа отримати швидкий зовнішньополітичний результат напередодні виборів у США. Одним із можливих напрямків для демонстрації такого результату могла стати Україна. Про це повідомив дипломат, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський в ефірі Еспресо.

За словами дипломата, поїздка американського високопосадовця могла мати конкретну мету - спробувати просунути американські пропозиції щодо тимчасової паузи у війні.

"Прибув до Москви Реткліфф. Це важливо. І я не виключаю, що він прибув для того, щоб просувати пропозиції американців щодо якогось - хай і ілюзорного, хай тимчасового, хай і короткого - але припинення бойових дій", - припустив Веселовський.

Водночас на рішення Вашингтона, за оцінкою дипломата, впливають одразу кілька чинників. Серед них він назвав наближення виборів у США та відсутність бажаного для Трампа розвитку подій навколо Ірану.

"Тому що вибори у Сполучених Штатах насуваються, ситуація в Ірані не поліпшується, великої підтримки вимог Сполучених Штатів, щоб увесь світ негайно заблокував Іран, Трамп теж не очікує. Тобто він про це говорить, і тому хоче досягнути якоїсь, хай і дрібної, хай і, будемо говорити, штучної, але нібито перемоги на якомусь фронті", - зауважив він.

На думку дипломата, український напрямок міг розглядатися Білим домом як можливість продемонструвати результат, якого Трамп прагне отримати у зовнішній політиці.

"І цим фронтом, можливо, обрана Україна. Це один із можливих варіантів, тому Реткліфф у Москві. А просто так директор ЦРУ не прилітає", - наголосив дипломат.

Візит глави ЦРУ до Москви - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф вирушив до Москви. ЗМІ повідомляли про переліт високопосадовця на літаку C-17 і відсутність офіційного підтвердження візиту. В

Стратег із питань Росії Глен Говард висловив думку про особливий статус поїздки та її нетиповий формат. Він наголосив, що незвична логістика поїздки підсилює інтерес спостерігачів до мотивів візиту.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував поїздку Реткліффа як частково рутинну і спростував гучні припущення про інші мотиви. Він також зазначив, що поїздка може мати значення для зусиль щодо завершення війни РФ проти України. У своїх заявах Трамп не уточнив конкретних результатів та підкреслив прагнення до припинення бойових дій.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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