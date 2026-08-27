Без них не обійтися: дизайнер розповів, яке взуття носити цієї осені

Андре Тан продемонстрував моделі взуття, які будуть у тренді цієї осені 2026 року.

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Андре Тан назвав трендові моделі взуття / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Коротко:

Яке взуття буде в моді восени 2026 року

З чим її поєднувати

Восени 2026 року взуття стане головним героєм вашого стильного образу.

Про це розповідає український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram.

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"У цій статті ми розбираємо головні тренди взуття цієї осені та на які моделі варто звернути увагу перед новим сезоном!" - розповідає він.

Оксфорди

Класичні чорні "оксфорди" повертаються. Але найкраще носити їх "неправильно", а на контрасті з жіночними сукнями, спідницями або вільними брюками-палаццо.

Андре Тан назвав головні моделі взуття на осінь 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

T BAR Shoes

Той самий характерний ремінець із 1920-х. "Ця естетика дуже помітно повертається в сезон осінь-зима 2026–2027", - каже дизайнер.

Андре Тан назвав головні моделі взуття на осінь 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Двоколірне взуття

Взуття, яке колись полюбила Коко Шанель. Контрастний носок, п’ятка іншого кольору або два відтінки в одній парі. Простий прийом, який робить навіть простий образ дорожчим.

Андре Тан назвав головні моделі взуття на осінь 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Ультрависокі чоботи

Чим вище, тим сексуальніше. Їх потрібно носити з довгими сукнями, міді, трикотажем або об’ємним верхом.

Андре Тан назвав головні моделі взуття на осінь 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Вау-взуття

Взуття-"вау" з "вау"-декором буде актуальним цього сезону. Намистинки, квіти, пір’я. Взуття цієї осені має право бути практично арт-об’єктом. "Потрібно пам’ятати, що чим яскравіше взуття, тим стриманіший верх", - додає він.

Андре Тан назвав головні моделі взуття на осінь 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

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Про особу: Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

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