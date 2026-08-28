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Путіністка Корольова грубо принизила невістку

Олена Кюпелі
28 серпня 2026, 11:14оновлено 28 серпня, 11:52
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Наташа Корольова вдарила свою невістку по найболючішому місцю.
Наташа Корольова, Мелісса Глушко
Наташа Корольова та Мелісса Глушко не пішли разом на фестиваль / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова, Мелісса Глушко

Коротко:

  • З якої причини Корольова не взяла невістку
  • Яку умову вона висунула

Колись українська співачка, а тепер путіністка Наташа Корольова образила власну невістку через зайву вагу.

Як пишуть російські пропагандисти, Мелісса, яка звикла відвідувати світські заходи разом зі свекрухою, хотіла поїхати з Наташею і на "Нову хвилю", але отримала грубу відмову.

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Архіп Глушко та Мелісса Глушко
Архіп Глушко та Мелісса Глушко / фото: instagram.com, Мелісса Глушко

"Наташа їздила, зокрема, щоб відзняти рекламу ін’єкцій для схуднення. Ну і сказала Мелісі, що поруч із нею вона виглядатиме як антиреклама. Мовляв, коли схуднеш, тоді й будемо розмовляти. Мелісса, звісно, дуже засмутилася. Вона й рада була б худнути на ін’єкціях, але ж не може", - розповів чоловік із оточення родини Корольової.

Наташа Корольова
Наташа Корольова худла за допомогою ін'єкцій / фото: instagram.com, Наташа Корольова

Раніше також Наташа Корольова розповіла, коли саме в її фашистській родині нарешті з’явиться поповнення. Корольова нібито вже готова до ролі бабусі.

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Про особу: Наташа Корольова

Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар’єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.

12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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