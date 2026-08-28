Коротко:
- З якої причини Корольова не взяла невістку
- Яку умову вона висунула
Колись українська співачка, а тепер путіністка Наташа Корольова образила власну невістку через зайву вагу.
Як пишуть російські пропагандисти, Мелісса, яка звикла відвідувати світські заходи разом зі свекрухою, хотіла поїхати з Наташею і на "Нову хвилю", але отримала грубу відмову.
"Наташа їздила, зокрема, щоб відзняти рекламу ін’єкцій для схуднення. Ну і сказала Мелісі, що поруч із нею вона виглядатиме як антиреклама. Мовляв, коли схуднеш, тоді й будемо розмовляти. Мелісса, звісно, дуже засмутилася. Вона й рада була б худнути на ін’єкціях, але ж не може", - розповів чоловік із оточення родини Корольової.
Раніше також Наташа Корольова розповіла, коли саме в її фашистській родині нарешті з’явиться поповнення. Корольова нібито вже готова до ролі бабусі.
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Про особу: Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар’єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
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