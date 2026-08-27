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Жителів великого обласного центра закликали евакуюватись з міста - що сталось

Юрій Берендій
27 серпня 2026, 21:44
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Херсон може надовго залишитися без світла і тепла після удару по ТЕЦ. Жителів Херсона закликали виїжджати, влада готує евакуацію
Жителів великого обласного центра закликали евакуюватись з міста - що сталось
Евакуація з Херсона - місто може залишитися без тепла взимку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Херсонська ТЕЦ зазнала дуже серйозних руйнувань
  • Жителів із дітьми та літніх людей закликали виїжджати

Херсонська ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань після чергової російської атаки авіабомбами, через що місто може надовго залишитися без світла і тепла. Жителів Херсона, особливо родини з дітьми та літніх людей, закликали виїжджати до безпечніших регіонів. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За його словами, удар по ТЕЦ став не першим, однак наслідки останньої атаки виявилися особливо тяжкими. Через ситуацію влада вже не може розраховувати на звичну роботу ключових систем у зимовий період.

"Вночі російські війська знову атакували авіабомбами Херсонську ТЕЦ. На жаль, це вже не вперше. Але цього разу об’єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто: розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо", - повідомив Прокудін.

Начальник ОВА наголосив, що обстановка в обласному центрі продовжує погіршуватися на тлі посилення російських ударів. Від початку липня, за його даними, окупанти скинули на Херсонщину 170 керованих авіабомб - за майже два місяці їх застосували більше, ніж за все перше півріччя.

"Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 КАБів. За майже два місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя цього року", - зазначив Прокудін.

Окремою загрозою залишаються масовані атаки безпілотниками. За останні два місяці російські війська застосували понад 1700 ударних БпЛА, а кількість атак малими FPV-дронами лише за тиждень зросла до 6,5 тисячі.

"Зокрема, почав активніше застосовувати реактивні "Шахеди" та "Гербери" для ударів по об’єктах критичної інфраструктури Херсонщини. І наразі засобів для знищення цих видів БпЛА, як і КАБів немає в жодній області нашої країни. Крім того, лише за тиждень кількість атак малими FPV-дронами зросла до 6,5 тисячі", - наголосив Прокудін.

Жителів великого обласного центра закликали евакуюватись з міста - що сталось
Херсон / Інфографіка: Главред

За оцінкою очільника області, наслідки ударів можуть створити для міста тривалі проблеми з базовими послугами. Місцева та центральна влада вже шукають резервні рішення, але мешканцям радять не відкладати рішення про виїзд, якщо для цього є можливість.

"Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз. Ми не чекаємо. Разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та Урядом уже працюємо над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання", - заявив Прокудін.

Він окремо звернувся до родин із дітьми та людей похилого віку. Обласна влада заявила, що готова організувати виїзд, перевезення, розселення та надати соціальну підтримку тим, хто вирішить залишити місто.

"Але вкотре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей: якщо ви маєте можливості, родичів чи друзів у більш безпечних регіонах - виїжджайте! Зі свого боку, якщо ви самостійно зважитеся на цей крок - ми допоможемо з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою", - закликав Прокудін.

Для організації виїзду жителі можуть звертатися до контакт-центру Херсонської ОВА за номерами 0 800 101 102 та 0 800 330 951. Також працює урядова гаряча лінія з питань евакуації - 1548.

"Робимо все можливе, щоб забезпечити Херсон усім необхідним. Але найважливіше зараз - зберегти життя людей", - підсумував начальник Херсонської ОВА.

Жителів великого обласного центра закликали евакуюватись з міста - що сталось
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Инфографика: Главред

РФ переходить на новий формат ударів по Україні - коментар експерта

Росія змінює формат повітряних атак по Україні, скорочуючи кількість звичайних безпілотників і дедалі активніше використовуючи реактивні дрони. Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, противник робить ставку на новий тип безпілотників і водночас намагається зберегти головну перевагу - масовість застосування. У перспективі Україна також розраховує наростити власні можливості.

Водночас поява реактивних БпЛА не змінила головної проблеми для української протиповітряної оборони. Найбільшу загрозу, за оцінкою речника ВМС, і надалі становлять інші засоби ураження, які потребують окремих спроможностей для протидії.

"Основним викликом залишається балістика. Що стосується решти засобів, тут питання кількісного та якісного складу, набутого досвіду", - підкреслив Плетенчук.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Він звернув увагу, що такого інтенсивного використання реактивних "Шахедів" російські війська раніше не демонстрували. Водночас українські сили вже мають приклади успішної протидії цим цілям.

"Тому що такого масованого застосування реактивних Шахедів до цього ми не бачили. Вони теж не є чимось, що неможливо взагалі ніяк зупинити. Є збиття і такого типу дронів", - наголосив Плетенчук.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Київська міська військова адміністрація повідомила про чергову атаку ударними безпілотниками на столицю. У заяві КМВА повідомлялось про роботу ППО та поранення одного чоловіка в Голосіївському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов інформував про ворожий удар по торговельному центру в Основ'янському районі, у результаті якого є загиблий і постраждалі. За повідомленням керівництва міста, на місці працюють рятувальні служби.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про масовані атаки ударних безпілотників на Київську область і інші регіони. За попередніми даними, протягом дня РФ випустила по Україні близько 140 БпЛА, понад 100 з яких були реактивного типу. Приблизно 120 з них були збиті або подавлені.

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Про персону: Олександр Прокудін

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОВА з 7 лютого 2023 року.

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