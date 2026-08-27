Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Не заслужена, не народна": чоловік Федишин обурився через звання для артистки

Христина Трохимчук
27 серпня 2026, 14:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Віталій Човник різко відреагував на нагородження колег по сцені з нагоди Дня Незалежності.
Ірина Федишин із чоловіком
Ірина Федишин із чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин, Віталій Човник

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Ірина Федишин досі не отримала звання "Заслужений артист України"
  • Про кого з артистів, які виїхали з країни, згадав чоловік співачки у своєму зверненні
  • Яку державну нагороду артистка отримала раніше

Чоловік і продюсер української співачки Ірини Федишин Віталій Човник відреагував на вручення державних звань артистам до Дня Незалежності. На своїй сторінці в Instagram він привітав колег з отриманими нагородами, але при цьому порушив питання про те, чому його дружину досі ігнорують.

Віталій зізнався, що в коментарях під публікаціями пари регулярно надходить безліч запитань від шанувальників, які дивуються, чому співачці досі не присвоїли почесне звання.

відео дня

"Друзі, ми не знаємо відповіді. Такі рішення приймаємо не ми. Ірина просто продовжує робити те, що робила багато років: співати українською, об’єднувати людей навколо української пісні, представляти її у світі та допомагати нашим захисникам", - зазначив продюсер.

Заява чоловіка Ірини Федишин
Заява чоловіка Ірини Федишина / скрін з Instagram

Човник підкреслив, що лише у 2026 році звання "Заслужений артист України" отримали 85 діячів культури, а "Народний артист України" - 15. За останні сім років нагородами відзначили безліч виконавців, однак Федишина серед них так і не було. При цьому продюсер не втримався від іронії на адресу деяких колег.

"Проте приємно, коли згадуєш, що, наприклад, Потап ще у 2020 році отримав звання "Заслужений артист України" і досі ним володіє", - підкреслив Віталій Човник.

'Не заслужена, не народна': чоловік Федишин обурився через звання для артистки
Сім'я Ірини Федишин / фото: instagram.com, Ірина Федишин

Чоловік співачки додав, що жодні офіційні укази не замінять щирої підтримки публіки, яку Ірина Федишин заслужила за роки кар’єри та волонтерської діяльності. У коментарях шанувальники підтвердили слова чоловіка співачки та засипали пару словами підтримки.

Нагадаємо, хоча Ірина Федишин поки що не має звання народної чи заслуженої артистки, її внесок у допомогу країні не залишається непоміченим. У березні 2026 року президент України Володимир Зеленський відзначив активну волонтерську діяльність співачки та вручив їй державну нагороду - "Золоте серце".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що фанати б’ють на сполох через кардинальні зміни в зовнішності Аріани Гранде, Дженни Ортеги, Демі Мур та інших зірок. У матеріалі "Главреда" читайте про знаменитостей, чиї фотографії через стрімке схуднення викликали бурхливі суперечки в мережі.

Також Олена Зеленська вразила вишуканим образом на церемонії "Національна легенда України". Головним акцентом її вбрання став ексклюзивний дизайнерський фартух із бісерною вишивкою, створеною за архівними мотивами Музею Івана Гончара, вартістю 12 500 гривень.

Читайте також:

Про персону: Ірина Федишин

Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Ірина Федишин новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нові вікові межі мобілізації в Україні: що готують для чоловіків 50+ та молодших за 25

Нові вікові межі мобілізації в Україні: що готують для чоловіків 50+ та молодших за 25

16:16Аналітика
Євро та долар несподівано подешевшали: свіжий курс валют на 28 серпня

Євро та долар несподівано подешевшали: свіжий курс валют на 28 серпня

16:06Економіка
Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами

Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами

15:57Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном - простий трюк врятує врожай

Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном - простий трюк врятує врожай

Змішування соди з перекисом водню — дивовижна користь домашнього засобу

Змішування соди з перекисом водню — дивовижна користь домашнього засобу

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туристів у лісі за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туристів у лісі за 43 с

Кому вересень 2026 принесе фінансовий успіх і запуск важливих проєктів — гороскоп

Кому вересень 2026 принесе фінансовий успіх і запуск важливих проєктів — гороскоп

Навіщо класти монету в морозилку: корисна порада перед відпусткою

Навіщо класти монету в морозилку: корисна порада перед відпусткою

Останні новини

16:17

Гороскоп Таро на завтра, 28 серпня: Тельцям — сюрприз, Скорпіону — вибір

16:16

Нові вікові межі мобілізації в Україні: що готують для чоловіків 50+ та молодших за 25

16:15

Смерть Гайден Панеттьєрі: представник актриси зробив загадкову заяву

16:06

Євро та долар несподівано подешевшали: свіжий курс валют на 28 серпня

16:00

"Знай свою Україну": з цього року в школах вивчатимуть українські традиції та свята, - Гнат Коробко

Бронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересняБронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересня
15:57

Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами

15:56

Гороскоп на завтра, 28 серпня: Тельцям - знайомство, Рибам - можливості

15:46

Популярна російська співачка втратила сина: що відомо

15:42

Три сумки на осінь 2026: стилістка пояснила, як обрати аксесуар на щоденьВідео

Реклама
15:30

Вейп для українців виявився найдорожчим у Європі – дослідження ВАРЕС

15:25

Одяг висохне вдвічі швидше: допоможе хитрий трюк японських господиньВідео

15:04

Київстар ТБ відкриває сезон Original-мелодрам: "Відважна дівчина" — вже 3 вересня ексклюзивно на платформі

15:00

Місячне затемнення 28 серпня: кому з 3 знаків зодіаку чекати грошового прориву

15:00

Росія вперше застосувала для удару по Україні оновлену балістичну ракету

14:57

Чому 28 серпня чоловікам не радять зустрічатися з тещею: яке свято

14:36

"Не заслужена, не народна": чоловік Федишин обурився через звання для артистки

14:21

Нова хвиля мобілізації в РФ у 2026 році: у розвідці назвали масштаби та терміни

13:56

Тануть на очах: популярні голлівудські зірки стрімко втрачають вагу

13:55

Зірка "Гаррі Поттера" через 15 років знову зіграє свою культову роль

13:50

Серіал 2+2 "Пригоди козака Виговського" вийде на Netflix

Реклама
13:49

Як швидко відбілити та висушити тюль - що додати у пральну машину

13:38

У Кремлі згадали про ескалацію та зухвало пригрозили Україні - що сказали

12:58

Наталка Карпа опублікувала весільні фото та згадала про важке поранення чоловікаВідео

12:51

Головоломка із сірниками з дитинства, яка змушує добре подуматиВідео

12:37

Росія атакувала торговий центр в Харкові: є загиблий, постраждали люди

12:23

Як пересадити півонії восени: покроковий посібник для садівниківВідео

12:22

Китайський гороскоп на завтра, 28 серпня: Півням — м’якість, Свиням — імпульс

12:12

Авто, банки та інші послуги: у Раді заявили про нові обмеження для ухилянтів

12:09

Мирні переговори з Росією: коли і в якому форматі може відновитися діалог

11:50

"Робокоп" повертається: стало відомо, хто зіграє головну роль у новому серіалі

11:44

Ці зірки не потребують червоної доріжки: ТЕТ допомагає собакам із притулку знайти родини

11:36

Як зробити домашній засіб для прибирання з рослини, яка росте в саду

11:24

Мох більше не з’явиться: один популярний напій може очистити все подвір’яВідео

11:14

Олена Зеленська "вигуляла" традиційний аксесуар за 12 тисяч гривень - деталі

10:58

Духовка відмиється легко і швидко: крутий трюк з водою розм'якшить забруднення

10:45

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка біля човна за 37 с

10:40

РФ робить ставку на дешевші ракети: розкрито новий курс ударів по Україні

10:29

Атака на Київ: дрони РФ хаотично літають над столицею, лунають вибухиВідео

10:27

У РФ стало відомо про смерть зірки популярних серіалів

10:15

Росія била балістикою по Київщині: серед постраждалих дитина, горять склади

Реклама
10:15

Через кілька годин після приїзду Гаррі: король зробив несподівану заяву

09:59

"Пробачте нас": Потап та Настя Каменських потрапили у гучний скандал через відеоВідео

09:57

Кроти з’явилися в саду не випадково: що їх приваблює і як прогнатиВідео

09:54

Гривня опиниться під подвійним тиском: що буде з курсом долара та євро

09:19

Україна знову збиває балістику РФ: скільки ракет сили ППО знищили вночі

09:03

Кетчуп в банці на зиму: найкращий рецепт домашнього соусу

08:55

Приїзд "американських друзів" до України: Портников пояснив, що це означаєПогляд

08:39

"Кувалда" для Путіна: сенатор назвав терміни запровадження нових санкцій проти РФ

08:33

Росіяни готуються до захоплення двох великих міст: ISW назвав нову ціль ворога

07:49

Магнітна буря G2 накриває Землю: скільки триватиме майже 6-бальний шторм

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти