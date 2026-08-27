'Не заслужена, не народна': чоловік Федишин обурився через звання для артистки

Віталій Човник різко відреагував на нагородження колег по сцені з нагоди Дня Незалежності.

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Ірина Федишин із чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин, Віталій Човник

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Чому Ірина Федишин досі не отримала звання "Заслужений артист України"

Про кого з артистів, які виїхали з країни, згадав чоловік співачки у своєму зверненні

Яку державну нагороду артистка отримала раніше

Чоловік і продюсер української співачки Ірини Федишин Віталій Човник відреагував на вручення державних звань артистам до Дня Незалежності. На своїй сторінці в Instagram він привітав колег з отриманими нагородами, але при цьому порушив питання про те, чому його дружину досі ігнорують.

Віталій зізнався, що в коментарях під публікаціями пари регулярно надходить безліч запитань від шанувальників, які дивуються, чому співачці досі не присвоїли почесне звання.

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"Друзі, ми не знаємо відповіді. Такі рішення приймаємо не ми. Ірина просто продовжує робити те, що робила багато років: співати українською, об’єднувати людей навколо української пісні, представляти її у світі та допомагати нашим захисникам", - зазначив продюсер.

Заява чоловіка Ірини Федишина / скрін з Instagram

Човник підкреслив, що лише у 2026 році звання "Заслужений артист України" отримали 85 діячів культури, а "Народний артист України" - 15. За останні сім років нагородами відзначили безліч виконавців, однак Федишина серед них так і не було. При цьому продюсер не втримався від іронії на адресу деяких колег.

"Проте приємно, коли згадуєш, що, наприклад, Потап ще у 2020 році отримав звання "Заслужений артист України" і досі ним володіє", - підкреслив Віталій Човник.

Сім'я Ірини Федишин / фото: instagram.com, Ірина Федишин

Чоловік співачки додав, що жодні офіційні укази не замінять щирої підтримки публіки, яку Ірина Федишин заслужила за роки кар’єри та волонтерської діяльності. У коментарях шанувальники підтвердили слова чоловіка співачки та засипали пару словами підтримки.

Нагадаємо, хоча Ірина Федишин поки що не має звання народної чи заслуженої артистки, її внесок у допомогу країні не залишається непоміченим. У березні 2026 року президент України Володимир Зеленський відзначив активну волонтерську діяльність співачки та вручив їй державну нагороду - "Золоте серце".

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Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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