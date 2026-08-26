'Не хочеться розчаровувати': Трамп назвав справжню причину візиту глави ЦРУ до Москви

Візит директора ЦРУ не пов'язаний із гучними версіями, які поширювалися раніше, зазначив Трамп.

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Трамп назвав справжню причину візиту глави ЦРУ Реткліффа до Москви / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Трамп назвав поїздку Реткліффа до Москви напіврутинною

Президент США знову заявив, що хоче завершення війни

Президент США Дональд Трамп спростував гучні припущення щодо візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви та назвав його поїздку фактично рутинною. Водночас він заявив, що цей контакт може бути пов’язаний із зусиллями щодо завершення війни Росії проти України. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в ефірі подкасту Глена Бека.

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Журналіст попросив Трампа пояснити причини поїздки Реткліффа до Росії на тлі численних припущень про можливі домовленості між Вашингтоном і Москвою. Серед версій звучали, зокрема, питання НАТО, санкцій проти Ірану та потенційних кроків Кремля.

Трамп відкинув ці припущення та заявив, що поїздка директора ЦРУ має інший характер.

"Ну, ніщо з перерахованого. Він там, знаєте, у рамках, так би мовити, напіврутинної поїздки. Мені не хочеться розчаровувати людей", - заявив Трамп.

Дивіться відео заяви Трампа:

Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

Президент США дав зрозуміти, що візит Реткліффа все ж може мати практичне значення для переговорного процесу. За словами Трампа, Вашингтон продовжує працювати над припиненням війни, а глава ЦРУ вирушив до Росії не випадково.

"Джон Реткліфф - чудовий хлопець. Він очолює ЦРУ, і він опинився там не просто так. І щось дійсно може вийти. Ми дуже наполегливо працюємо, щоб завершити цю війну. І, чесно кажучи, вони обоє [ймовірно йдеться про президента України Зеленського та російського диктатора та воєнного злочинця Путіна, - ред.] цього хочуть", - заявив Трамп.

Водночас американський президент не уточнив, про які саме результати може йтися. Окремо він повернувся до теми війни та заявив, що прагне її завершення.

"Ця війна ніколи б не почалася, якби президентом був президентом", - вкотре заявив очільник США.

Чи може Трамп вийти з процесу врегулювання війни РФ проти України - коментар експерта

Президент США Дональд Трамп може або перекласти відповідальність за війну в Україні на Європу, або продовжити підтримку Києва. Водночас можливості Вашингтона щодо посилення української протиповітряної оборони можуть бути обмежені нестачею ракет у самих США. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Трамп може сказати: це європейське питання, розбирайтеся самі. А може, навпаки, - заявити про підтримку України. Але як саме підтримати? Надати більше "Патріотів"? У цьому я сумніваюся. Американці й самі зіткнулися з дефіцитом цих систем. І, наскільки мені відомо, саме через це вони значною мірою скоротили активні бойові дії", - сказав Семиволос.

Трамп і "його" війни / Інфографіка: Главред

Візит Реткліффа до Москви та мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф вирушив до Москви у першу поїздку на цій посаді. За повідомленням ЗМІ, переліт здійснено на військовому транспортному літаку. Напередодні Вашингтон нібито попросив Київ призупинити удари по Москві.

Президент Володимир Зеленський повідомляв про спільну роботу України з США та європейськими партнерами над новими мирними пропозиціями. Серед ключових пунктів ЗМІ називали припинення вогню, взаємне відведення військ, можливе створення спеціальної зони на Донбасі та визначення ролі ЄС і НАТО у системі безпеки України.

Журналіст Алекс Рауфоглу повідомив, що візит спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України було відкладено. За даними джерел, поїздку відклали через посиленням ракетних та дронових ударів по Києву минулого тижня.

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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