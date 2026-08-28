Росія атакувала "Епіцентр" у Запоріжжі, спалахнула пожежа: перші подробиці

Внаслідок атаки є постраждалі.

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Росія атакувала "Епіцентр" у Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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У Запоріжжі зафіксовано обстріл торгового центру

Іван Федоров показав перші наслідки атаки

На місці влучання працюють екстрені служби

Вранці в п'ятницю, 28 серпня, армія РФ атакувала Запоріжжя. Під удар потрапив торговий центр "Епіцентр". На місці влучання підіймаються стовпи чорного диму. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог ще раз завдав удару по території торгового центру Запоріжжя. В результаті атаки пошкоджено будівлю", - написав він.

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Горить "Епіцентр" у Запоріжжі / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За попередніми даними, одна людина потребує медичної допомоги.

Федоров також показав наслідки ворожої атаки. Відео дивіться за посиланням.

Оновлено. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вже чотири людини поранені, повідомив Федоров.

"Російський дрон ударив по будівельному гіпермаркету. Виникла пожежа, площею біля двох тисяч квадратних метрів. Поранень дістали чотири людини", - написав він о 09:08.

Нагадаємо, під час атаки на Запоріжжя 12 серпня росіяни також завдали удару по "Епіцентру".

Армія РФ завдала удару по складах "Нової пошти" під Києвом

Як писав Главред, в ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапили склади "Нової пошти". Також пошкоджено підприємство під Києвом. Про це повідомив сільський голова Білгородського Антон Овсієнко.

Ворог застосував тактику повторних ударів. Майже через годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по цій локації було завдано ще два удари. Рятувальники встигли відійти в безпечніше місце.

Інформація про постраждалих уточнюється.

"Флеш" попередив про загрозу нових ударів РФ по ТЦ

Росіяни намагатимуться знищити великі торговельні центри, а після сигналу повітряної тривоги на евакуацію може залишатися не більше двох хвилин. Про це заявив радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі Radio NV. За його словами, це стосується як Києва, так і прифронтових територій.

"Зараз ми бачимо, що у росіян немає жодних червоних ліній, моралі чи чогось іще. І якщо ви десь перебуваєте в торговому центрі й чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилина-друга, щоб покинути торговельну мережу", - сказав "Флеш".

Він закликав українців бути обережними під час відвідування "Епіцентрів".

"Епіцентр" - це не лише магазин, це магазин-склад. І зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі: росіяни почали атакувати саме "Епіцентри", бо це дуже великі торговельні мережі", - заявив радник президента з технологічних питань.

За його словами, росіяни не будуть атакувати балістичною зброєю або десятком "Шахедів" невеликий магазин типу АТБ чи "Фори", тоді як великі торговельні центри можуть бути для них пріоритетними цілями.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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