Кремль планує перевірити НАТО на міцність: в ISW розкрили небезпечний задум Путіна

Аналітики допускають авіаційні, ракетні або дронові удари чи наземну операцію проти однієї або кількох країн східного флангу Альянсу.

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Путін готує удар по НАТО / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Росія готова тестувати реакцію НАТО на напад

Розрахунок Кремля - відсутність єдиної позиції

Підрив статті 5 є давньою метою Путіна

Росія може завдати авіаційних, ракетних чи безпілотних ударів або здійснити обмежене вторгнення до однієї чи кількох країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 та відповісти відповідно до неї, ідеться у звіті Інституту вивчення війни, пише ISW.

Обмежений напад на східний фланг Альянсу, за оцінкою аналітиків, може мати за мету фактичне нівелювання статті 5. Ідеться про створення ситуації, у якій країни НАТО не зможуть одностайно погодити, чи потрібно реагувати на атаку і якою саме має бути ця реакція.

Ставка на розкол усередині Альянсу

Логіка добору потенційної цілі, наголошують в Інституті вивчення війни, спирається на політичний розрахунок, а не на військову доцільність.

"Кремль, ймовірно, вибере операцію, яка, на його думку, максимізує ймовірність того, що держави НАТО не зможуть об'єднатися для рішучої відповіді і, таким чином, не зможуть надіслати військову допомогу як Альянс члену, на якого було застосовано напад", - ідеться у звіті.

Чого домагається Путін поза межами України

Наслідки такого сценарію аналітики оцінюють як довгострокові й такі, що виходять далеко за межі окремого інциденту на кордоні. Саме нездатність Альянсу задіяти ключове положення договору або виступити єдиним фронтом суттєво зашкодить репутації НАТО та підірве довіру до цієї норми.

Ця мета, наголошують в ISW, є однією з головних давніх стратегічних цілей російського диктатора Володимира Путіна поза межами України.

Який сценарій може готувати РФ проти НАТО - думка експерта

Росія може спробувати спровокувати локальну збройну кризу на території однієї з країн НАТО, щоб перевірити дієвість статті 5 та посіяти розбіжності всередині Альянсу. Для такого сценарію Кремлю, на думку експерта, не знадобиться масштабне угруповання чи додаткові підрозділи з КНДР. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За оцінкою Жданова, Москва може переслідувати не мету великого наступу на Європу, а шукати спосіб створити політичну та військову кризу, яка поставить союзників перед необхідністю швидко ухвалювати спільне рішення. Ключовим завданням Кремля він вважає перевірку реакції НАТО на обмежений напад.

"Путіну потрібно перевірити статтю 5 Статуту НАТО і вбити клин між країнами Альянсу з метою подальшого розвалу НАТО. Для цього йому вистачить однієї або кількох десантно-штурмових бригад, а таку кількість сил Росія здатна виділити", - зазначив Жданов.

Експерт припускає, що можливий план не передбачатиме захоплення великих міст чи тривалої кампанії. Йдеться про коротку операцію на обмеженій ділянці, після якої Москва могла б спостерігати за відповіддю союзників.

"Росії не треба йти на Варшаву, Ригу чи Гельсінкі - їй достатньо вторгнутися на територію цієї країни, вчинити якісь терористичні акти, навести там переполох і вийти. І можна не сумніватися: НАТО розвалиться на друзки", - переконаний полковник запасу.

Серед потенційно небезпечних напрямків Жданов назвав Польщу, країни Балтії та Фінляндію. Найбільш чутливою точкою він вважає естонську Нарву, де, на його думку, Росія може використати поєднання внутрішньої дестабілізації та дій диверсійних груп.

"Росія може розпалити там сепаратистські настрої та провести диверсійно-розвідувальний рейд. І ось питання - чи відкриють вогонь по російських диверсантах? Чи НАТО сидітиме й радитиметься? Ось що потрібно Путіну: йому треба внести хаос і сум'яття у злагоджені ряди НАТО", - наголосив він.

Окремим фактором, який може впливати на розрахунки Кремля, експерт назвав сигнали зі США щодо участі Вашингтона в захисті Європи. За його словами, російське керівництво може трактувати такі заяви як можливість перевірити межі реакції американських і європейських союзників.

"У Путіна є заява Трампа, яка окрилює його, - той сказав, що США не воюватимуть за Європу. Путін знає, що американський батальйон в Естонії не вийде зі своїх казарм і не відкриє вогонь по його солдатах", - підкреслив експерт.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Загроза вторгнення РФ в НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, НАТО готується до можливого нападу країни-агресора - Росії. В Альянсі існують конкретні плани на випадок, якщо російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ своїм військам вторгнутися, наприклад, у країни Балтії.

За даними Британської розвідки, Путін планує пряме протистояння з НАТО протягом найближчих кількох місяців, обравши мішенню новий уряд Великої Британії на чолі з Енді Бернемом.

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Росія може готувати провокацію під чужим прапором проти країн НАТО. Розвідки Литви та Польщі фіксують підготовку кінетичних операцій та використання дронів для дестабілізації регіону.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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