РФ просить у КНДР нові потужні ракети та 50 тисяч солдатів: що задумав Путін

Росія намагається покрити дефіцит власної армії, залучаючи від Пхеньяна не лише тисячі військових, а й нищівні балістичні ракети KN-30.

https://glavred.net/analytics/rf-prosit-u-kndr-novye-moshchnye-rakety-i-50-tysyach-soldat-chto-zadumal-putin-10791872.html Посилання скопійоване

Ракета KN-30, Путін з Кім Чен Іном, військові КНДР / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, KCTV, скріншот

Про що йдеться у матеріалі:

Чому Росія просить КНДР про нові балістичні ракети

Як північнокорейські війська можуть допомогти РФ

Чим посилення військової співпраці Росії та КНДР загрожує Україні

Росія продовжує поглиблювати військове співробітництво з Північною Кореєю та готується отримати нову допомогу для війни проти України. Москва веде переговори про постачання балістичних ракет, пускових установок і додаткового північнокорейського контингенту.

Главред з'ясував, як Росія планує використати допомогу КНДР у війні проти України, які північнокорейські ракети використовує і чим це загрожує українцям.

відео дня

Які ракети Росія просить у Північної Кореї

Росія веде переговори з Північною Кореєю про новий пакет військової допомоги напередодні осінньо-зимового періоду. Представник ГУР Андрій Черняк розповів у коментарі для Liga.net, що серед запитуваного - балістичні ракети KN-30.

За оцінками української розвідки, вони можуть бути приблизно утричі потужнішими за ракети KN-23/24. Водночас станом на зараз ГУР не зафіксувало передачу KN-30 Росії.

Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Черняк зазначив, що Кремль уже отримав від Північної Кореї близько 40 ракет KN-23/24. Дві з них російські війська, за його словами, вже застосували під час однієї з нещодавніх атак по Україні.

"Ракетний терор - частина стратегії Кремля, спрямована на посилення страху, розпалювання деструктиву й конфліктів усередині України. Тобто агресор у такий спосіб тисне на українське суспільство, намагається підірвати нашу стійкість", - пояснив Черняк.

За його словами, остаточні масштаби військової допомоги Північної Кореї Росії можуть визначити під час вересневих переговорів Володимира Путіна та Кім Чен Ина.

Що відомо про балістичні ракети KN-30

За інформацією моніторингових каналів, Росія могла отримати від Північної Кореї нові балістичні ракети KN-30, також відомі як Hwasong-11C / Hwasong-11Da.

Це важча версія сімейства Hwasong-11. Орієнтовна дальність ракет може становити 600-900 км, а бойова частина - до 2,5 тонни. Також повідомляється про варіант із надважкою бойовою частиною до 4,5 тонни.

KN-30 запускаються з важких мобільних пускових установок 10×10 TEL, на яких розміщуються дві ракети. Ймовірно, разом із ракетами РФ могла отримати й відповідні пускові установки, оскільки KN-30 не сумісні зі штатними ПУ російського "Іскандера-М".

Північнокорейська ракета KN-30 – Hwansong-11C / Інфографіка: Главред

Окрему небезпеку становить профіль польоту ракети. KN-30 може використовувати знижену траєкторію та маневрувати, що потенційно ускладнює її перехоплення системами ПРО.

За інформацією моніторингу, важкі 10×10 TEL можуть уже розгортатися у Воронезькій області РФ для подальшого застосування KN-30.

Скільки військових КНДР може отримати Росія

Росія також зацікавлена у новому масштабному поповненні своїх сил за рахунок північнокорейських військових. За даними української розвідки, Кремль розраховує отримати від 30 до 50 тисяч військовослужбовців КНДР. Раніше повідомлялося і про плани щодо окремого ракетного підрозділу чисельністю до 90 військових.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія готується отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. За його словами, підготовка до їхнього прийому у Воронезькій області тривала ще з червня.

Зеленський також повідомляв, що Пхеньян готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Президент наголосив, що така співпраця становить загрозу не лише для України.

"Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю - дає їм досвід реального застосування зброї", - наголосив глава держави.

За його словами, отриманий Пхеньяном досвід може становити небезпеку для країн Азії, які перебувають у зоні досяжності північнокорейських ракет.

Скільки військових КНДР уже перебуває в Росії

За даними української військової розвідки, як пише ВВС, на території Росії перебуває близько 8,5-8,6 тисячі військових КНДР. Чотири сформовані з них бригади діють у складі російського угруповання військ "Север".

Водночас активної участі в бойових діях в Україні вони наразі не беруть. Їхнім основним завданням є прикриття російського державного кордону.

Загалом, за оцінкою ГУР, північнокорейський контингент у Росії перебуває на ротаційній основі. Через російські збройні сили вже пройшли близько 23-25 тисяч військових КНДР.

Безповоротні втрати північнокорейського контингенту, за даними української розвідки, можуть становити до трьох тисяч осіб, із яких до 1,5 тисячі - санітарні втрати.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Навіщо Росії нові північнокорейські війська

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що головною перевагою для Росії може стати можливість звільнити власні підрозділи для відправки на український фронт. За його словами, навіть якщо військові КНДР не перетинатимуть український кордон, вони можуть прикривати російські прикордонні райони Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

"Це дозволить звільнити частину російських військ для відправки їх на фронт в Україну", - розповів він в інтерв’ю Главреду.

Жданов зазначив, що Москва вже використовувала подібну тактику. Північнокорейські підрозділи залучали до охорони ділянок кордону, після чого російські військові могли бути перекинуті на Сумський і Харківський напрямки.

Які завдання можуть виконувати військові КНДР

За словами Жданова, частину північнокорейських військових Росія може залучити до роботи з артилерією, реактивними системами залпового вогню та ракетними комплексами. Окремо експерт звернув увагу на північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан" та пускові установки балістичних ракет.

Ще одним напрямком може стати використання безпілотників. Жданов припустив, що Росія може навчати північнокорейських військових керувати ударними БпЛА та використовувати їх проти українських цілей.

"РФ буде навчати частину північнокорейців як операторів безпілотників і, цілком можливо, за рахунок масовості спробує створити такий дроновий терор, як у Херсоні, навчаючи операторів вбивати цивільних людей", - попередив Жданов.

Скільки операторів дронів КНДР направила до Росії

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що нова хвиля північнокорейських військ включає підрозділ безпілотників.

Загальна чисельність військових КНДР у Росії, за його даними, становить близько 8500 осіб. Серед них - близько 400 операторів дронів.

Північнокорейські військові переважно розміщені в Курській області. До складу контингенту також входять близько тисячі інженерів і саперів. За словами Скібіцького, північнокорейські оператори вже мають досвід використання безпілотників.

"Багато з них уже мають досвід, отриманий під час попередніх північнокорейських місій", - розповів Скібіцький.

Він зазначив, що дрони КНДР можуть використовуватися як для розвідки, так і для ударів по цілях в Україні.

Чи може Росія використати північнокорейців замість мобілізації

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко вважає, що залучення громадян КНДР дозволяє Кремлю вивільняти власний людський ресурс без проведення нової відкритої мобілізації.

Північнокорейські військові та цивільні фахівці поступово можуть замінювати росіян у різних сферах - від будівництва фортифікацій до роботи на підприємствах.

"Вони виконуватимуть роботу, яку мав би робити російський солдат, а він замість цього піде воювати безпосередньо на території України", - зазначив він в коментарі 24 Каналу.

За словами Жовтенка, у Росії вже перебувають північнокорейські інженерні підрозділи, які можуть бути залучені до будівництва фортифікацій у Курській області.

Що Росія дає Північній Кореї в обмін

Військова співпраця вигідна не лише Москві. За словами Жовтенка, Пхеньян отримує від Росії технологічну експертизу, яка дозволяє вдосконалювати власний ракетний арсенал.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Північнокорейські ракети, які Росія застосовує у війні проти України, також могли покращити свою точність завдяки отриманим на полі бою даним, технічним консультаціям і російським компонентам. Жовтенко називає такий обмін досвідом небезпечним для міжнародної безпеки.

"Росія тестує, а Північна Корея вдосконалює свої вироби на основі отриманого досвіду", - заявив він.

На його думку, поглиблення співпраці Москви та Пхеньяна може посилити напруженість не лише в Європі, а й в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Чи може Північна Корея передати Росії ще більше зброї

Північна Корея продовжує готуватися до можливого додаткового направлення військових до Росії, однак ознак їхнього швидкого розгортання наразі немає. Водночас Пхеньян продовжує постачати Москві озброєння, зокрема балістичні ракети малої дальності, йдеться у заяві Міністерства оборони Південної Кореї депутату Ю Йон Вону, яку цитує Reuters.

Заява пролунала після того, як сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, заперечила інформацію президента України Володимира Зеленського про можливе направлення до Росії ще до 50 тисяч північнокорейських військових.

Водночас у Міноборони Південної Кореї заявляють, що Пхеньян продовжує постачати Росії озброєння. Йдеться, зокрема, про балістичні ракети малої дальності.

За оцінками південнокорейської сторони, Північна Корея вже передала Росії понад 15 мільйонів артилерійських боєприпасів, еквівалентних 152-міліметровим снарядам. Крім того, за даними розвідки, північнокорейські ракети, які використовуються Росією у війні проти України, могли стати точнішими. Цьому могли сприяти дані з поля бою, технічні консультації та постачання компонентів із боку Росії.

Які ракети зараз розробляє Північна Корея

Міноборони Південної Кореї також повідомило, що розробка деяких північнокорейських балістичних ракет і реактивних систем залпового вогню наближається до завершення. За оцінками, ці системи призначені для можливого використання у конфлікті з Південною Кореєю.

Окремо в офісі депутата Ю Йон Вона зазначили, що ракета середньої дальності "Хвасон-12", здатна досягати американської території Гуам, готується до оперативного розгортання. За даними Міноборони Південної Кореї, міжконтинентальні балістичні ракети КНДР теоретично можуть досягати материкової частини США.

Водночас ключові технології, необхідні для повноцінного застосування таких ракет, залишаються неперевіреними. Зокрема, йдеться про здатність боєголовки витримати повернення в атмосферу, оскільки всі випробувальні пуски проводилися за навісною траєкторією.

Читайте також:

Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред