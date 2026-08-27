Трамп зробив резонансу заяву про напад Росії на НАТО - що сказав

Президент США заявив на фоні поїздки глави ЦРУ до Москви, що Росія не готує нападів на територію країн НАТО.

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Напад Росії на НАТО - Трамп зробив несподівану заяву про загрозу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

Трамп заявив, що не очікує нападу Росії на країни НАТО

Він заперечив, що Реткліфф їздив до Москви з попередженням

У Європі тим часом побоюються нових військових провокацій Москви

Президент США Дональд Трамп заявив, що не переймається можливістю нападу Росії на країни НАТО та переконаний, що Москва не планує атакувати територію Альянсу. Про це повідомило видання Axios з посиланням на телефонне інтерв'ю з президентом США.

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Трамп зробив цю заяву на тлі занепокоєння європейських лідерів, які допускають, що Кремль може перевірити готовність НАТО до колективної оборони через обмежену військову операцію або інші провокації. Відповідаючи на запитання про можливі дії Росії проти членів Альянсу, президент США був категоричним.

"Я не переймаюся цим… взагалі. Немає жодних проблем", - сказав Трамп.

Окремо американський президент прокоментував таємну поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, де той зустрівся з главою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Частина медіа писала, що Вашингтон міг використати контакти для передачі Кремлю застереження щодо можливого нападу на країни НАТО.

Трамп заперечив, що Реткліфф передавав Москві таке попередження, і назвав саму зустріч звичайним робочим контактом між керівниками розвідок.

"Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою раз на півроку або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Ніякого повідомлення не було, і нічого незвичайного не відбувалося", - сказав Трамп.

Через кілька годин президента США знову запитали про можливі попередження Володимиру Путіну щодо країн НАТО. Деталі таких контактів Трамп коментувати не захотів, але знову висловив упевненість у відсутності загрози для території Альянсу.

"Вони не збираються нападати на територію НАТО", - заявив Трамп.

Водночас ситуація навколо Росії та країн Альянсу залишається напруженою. За останні тижні російські безпілотники, за даними Axios, порушували повітряний простір кількох членів НАТО, зокрема Румунії та Польщі.

Крім того, глава МЗС Росії у четвер заявив, що Велика Британія та Франція "грають з вогнем", надаючи Україні технології для далекобійних ударів по території РФ. Російська сторона також пригрозила атаками на британські військові об'єкти в Україні та за її межами.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Який сценарій може готувати РФ проти НАТО - коментар експерта

Росія може спробувати спровокувати локальну збройну кризу на території однієї з країн НАТО, щоб перевірити дієвість статті 5 та посіяти розбіжності всередині Альянсу. Для такого сценарію Кремлю, на думку експерта, не знадобиться масштабне угруповання чи додаткові підрозділи з КНДР. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За оцінкою Жданова, Москва може переслідувати не мету великого наступу на Європу, а шукати спосіб створити політичну та військову кризу, яка поставить союзників перед необхідністю швидко ухвалювати спільне рішення. Ключовим завданням Кремля він вважає перевірку реакції НАТО на обмежений напад.

"Путіну потрібно перевірити статтю 5 Статуту НАТО і вбити клин між країнами Альянсу з метою подальшого розвалу НАТО. Для цього йому вистачить однієї або кількох десантно-штурмових бригад, а таку кількість сил Росія здатна виділити", - зазначив Жданов.

Експерт припускає, що можливий план не передбачатиме захоплення великих міст чи тривалої кампанії. Йдеться про коротку операцію на обмеженій ділянці, після якої Москва могла б спостерігати за відповіддю союзників.

"Росії не треба йти на Варшаву, Ригу чи Гельсінкі - їй достатньо вторгнутися на територію цієї країни, вчинити якісь терористичні акти, навести там переполох і вийти. І можна не сумніватися: НАТО розвалиться на друзки", - переконаний полковник запасу.

Серед потенційно небезпечних напрямків Жданов назвав Польщу, країни Балтії та Фінляндію. Найбільш чутливою точкою він вважає естонську Нарву, де, на його думку, Росія може використати поєднання внутрішньої дестабілізації та дій диверсійних груп.

"Росія може розпалити там сепаратистські настрої та провести диверсійно-розвідувальний рейд. І ось питання - чи відкриють вогонь по російських диверсантах? Чи НАТО сидітиме й радитиметься? Ось що потрібно Путіну: йому треба внести хаос і сум'яття у злагоджені ряди НАТО", - наголосив він.

Окремим фактором, який може впливати на розрахунки Кремля, експерт назвав сигнали зі США щодо участі Вашингтона в захисті Європи. За його словами, російське керівництво може трактувати такі заяви як можливість перевірити межі реакції американських і європейських союзників.

"У Путіна є заява Трампа, яка окрилює його, - той сказав, що США не воюватимуть за Європу. Путін знає, що американський батальйон в Естонії не вийде зі своїх казарм і не відкриє вогонь по його солдатах", - підкреслив експерт.

Загроза нападу РФ на НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Путін доручив спецслужбам РФ домогтися розпаду НАТО та ЄС у 2026 році. У повідомленні ЗМІ згадується роль Молдови в реалізації цих планів і можливе використання її території для тиску на Європу. За інформацією NYT, Кремль застосовує різні методи дестабілізації, включно зі схемами підкупу виборців і втручанням у політику країни.

The Telegraph оприлюднив розслідування про як мінімум десять дронових хабів уздовж кордонів РФ. Розслідування детально описує розгортання нових майданчиків і їхню здатність запускати далекобійні ударні безпілотники. У матеріалі наведено, що деякі бази мають понад 59 пускових рейок, одна з локацій розрахована більш ніж на 1000 апаратів, а діапазон нових модифікацій дронів становить близько 1000 кілометрів.

НАТО оприлюднило концепцію триетапного реагування на можливу агресію Росії. У концепції описано послідовність дій Альянсу щодо захисту територій та ураження військових об’єктів. Згідно з оприлюдненими тезами, перший етап передбачає зупинку ракетних ударів, другий - удари по військовій інфраструктурі, а третій - використання безпілотників і роботів для ураження аеродромів та баз.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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