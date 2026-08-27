Війська КНДР можуть з’явитися в Україні: Жданов пояснив, чим це загрожує

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чого чекати від військової співпраці Москви та Пхеньяна.

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Володимир Путін, солдати КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Жданова:

КНДР навряд чи відправить своїх військових безпосередньо в Україну

Поява північнокорейців в Україні може розширити війну

У разі поразки України Росія може посилити тиск на європейські країни

Росія навряд чи перекине північнокорейських військових безпосередньо на територію України. Військові КНДР можуть опинитися в Україні лише у разі серйозних проблем для російської армії та дозволу Кім Чен Ина. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Якщо військові КНДР зайдуть на нашу територію, це розширить конфлікт і перетворить його з локального на регіональний. А це докорінно змінить ситуацію", - пояснив Жданов. відео дня

На думку експерта, такий сценарій може спровокувати появу в Україні військових із країн Євросоюзу або НАТО. Жданов вважає, що саме такого розвитку подій Кремль намагається уникнути.

"А це те, чого дуже боїться Путін: одна справа, коли у нас воюють 16 тисяч добровольців із 72 країн світу, а інша – коли прибуде Французький іноземний легіон", - додав він.

За словами Жданова, для європейських країн питання підтримки України поступово перетворюється на питання власної безпеки. Він вважає, що поразка України може створити для Росії можливості для подальшого тиску на Європу.

"Прогресивні європейські лідери розуміють, що в Україні вирішується доля й Європи також. Адже якщо Україна програє цю війну, Путін буде "нагинати" Європу на повну і повернеться до своїх вимог грудня 2001 року – про те, що НАТО має повернутися до кордонів 1997 року, а все, що було в СРСР, має залишитися сферою впливу Москви. І тоді російські танки можуть дійти до Дрездена та Лейпцига, а Кремль вирішить повернути НДР", - додав експерт.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Чи може Росія використати північнокорейців у війні - думка експерта

Залучення військових і цивільних фахівців із КНДР може дозволити Росії вивільнити власний людський ресурс для війни проти України без проведення нової відкритої мобілізації. Таку думку висловив експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко в коментарі 24 Каналу.

За його словами, північнокорейці можуть поступово замінювати росіян у різних сферах.

"Вони виконуватимуть роботу, яку мав би робити російський солдат, а він замість цього піде воювати безпосередньо на території України", - зазначив Жовтенко.

Експерт додав, що в Росії вже перебувають північнокорейські інженерні підрозділи. Зокрема, їх можуть залучати до будівництва фортифікацій у Курській області, що дозволить російському командуванню вивільняти своїх військових для відправлення на фронт.

Співпраця Росії і КНДР - останні новини

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомив про передачу Північною Кореєю Росії близько 50 балістичних ракет типів KN-23, KN-24 та KN-30. У матеріалі йдеться про розгортання шести установок у Воронезькій області для північнокорейських ракет.

Як раніше повідомляв Главред, заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомив про перекидання до Росії нового контингенту з приблизно 8500 північнокорейських військових. У його коментарі зазначено, що серед контингенту є близько 400 операторів дронів, яких можуть використовувати для розвідки та ударів по цілях в Україні.

Полковник запасу Олег Жданов повідомив, що Росія може використати нове 30-тисячне угруповання КНДР. Експерт уточнив, що завданням північнокорейських підрозділів може стати прикриття кордону РФ у прикордонних областях.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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