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США тиснуть на Путіна: про що глава ЦРУ говорив у Москві за зачиненими дверима - NYT

Анна Ярославська
28 серпня 2026, 07:11
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Джон Реткліфф злітав до Москви і передав ФСБ похмуру оцінку становища Росії на фронті в Україні.
Джон Реткліфф, Путін, Кремль
Візит Реткліффа до Москви - США тиснуть на Путіна щодо угоди стосовно України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Директор ЦРУ відвідав Москву 25 серпня
  • Реткліфф зустрівся з головою ФСБ Бортніковим
  • Вашингтон радить Кремлю укласти мирну угоду зараз
  • Путіна поінформували про зміст переговорів

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви особисто передав голові ФСБ Олександру Бортнікову похмуру оцінку стану російської війни проти України та закликав Кремль укласти угоду, поки військове та економічне становище РФ не погіршилося ще більше. При цьому американський чиновник не озвучив жодних погроз щодо можливих наслідків, якщо російський диктатор Володимир Путін проігнорує цей сигнал і продовжить бойові дії, повідомляє The New York Times.

Аналітики ЦРУ вже давно сумніваються, що радники російського президента доносять до нього правдиву картину перебігу війни та реальних втрат. Саме тому частина американських чиновників розраховувала: сигнал від керівника розвідки - колишнього офіцера КДБ - буде сприйнятий як більш терміновий і достовірний, ніж повідомлення звичайними дипломатичними каналами.

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Розвідувальний канал між Реткліффом і головою ФСБ Олександром Бортніковим працює паралельно з контактами, які зі старшими радниками Путіна налагодили спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер. Українська сторона традиційно вважає цих двох переговірників надто лояльними до Москви, а Реткліффа - давнього "яструба" щодо Росії - розглядає як потенційно більш нейтрального посередника.

Перед вильотом до Москви глава ЦРУ поспілкувався з українськими колегами та запевнив, що має намір лише з’ясувати російські позиції, а не йти на поступки від імені Києва.

Аргумент про 35 хвилин і один відсоток території

Приватна розмова в Москві багато в чому повторила те, що Реткліфф уже говорив публічно. Минулого місяця він різко висловився щодо російських втрат і нездатності армії РФ просуватися, зазначивши, що тривалість життя російського солдата на передовій становить менше 35 хвилин.

За його підрахунками, за 18 місяців його каденції Росія захопила близько 1% української території, і причиною цього він назвав українську "майстерність" у застосуванні дронових технологій.

Європейські дипломати вбачають вікно можливостей для мирної угоди вже цієї зими - з огляду на фактично зупинений російський наступ на Донбасі та здатність України завдавати РФ значної шкоди далекобійними безпілотниками. Частина європейських чиновників тиснула на адміністрацію Трампа, щоб до переговорної групи долучили чиновника рівня національної безпеки, здатного передати Кремлю саме таке жорстке послання.

Яке послання Реткліфф передав Кремлю

NYT зазначає, що візит Реткліффа став черговою спробою адміністрації Трампа вдихнути нове життя в переговори, що зайшли в глухий кут.

"З огляду на представлену ним похмуру військову та економічну реальність для Росії, Реткліфф заявив Бортнікову, що, на його думку, Москві час розпочати серйозні переговори про припинення війни", - пише видання.

Кремль підтвердив зустріч, але версії щодо візиту розійшлися

Офіційно мету поїздки не оголошували. Американські чиновники підтвердили, що Реткліфф прилетів до Москви 25 серпня - це його перша публічно відома поїздка до Росії на посаді директора ЦРУ. Візит не анонсували, проте дані відкритих трекерів зафіксували переліт урядового літака США до російської столиці.

Наступного дня факт переговорів визнали в Кремлі. Прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що Реткліфф спілкувався з російськими розвідниками, але з Путіним не зустрічався, а президента поінформували про хід розмов. При цьому, за його словами, ще зарано прогнозувати, чи допоможе ця зустріч вивести двосторонні відносини з "глибокої кризи".

Напередодні поїздки Вашингтон звернувся до Києва з проханням тимчасово утриматися від ударів на великі відстані. США попросили Україну припинити атаки дронів і ракет по Москві та інших містах на півночі Росії з понеділка по середу, пояснивши, що в цей час у РФ перебуватиме високопоставлений чиновник, повідомляє CNN.

Сам Трамп публічно применшив значення поїздки, заперечуючи, що вона стосувалася попереджень Москві щодо території НАТО чи Ормузької протоки.

Мотиви візиту в різних виданнях описують по-різному. Politico та CBS News повідомляли, що Реткліфф їздив, щоб попередити Росію про неприпустимість нападу на НАТО, а CBS додавало, що він також порушив іранське питання, застерігаючи про додаткові санкції, якщо Ормузьку протоку не відкриють для судноплавства. Ця версія прямо суперечить викладу NYT, згідно з яким мова йшла насамперед про безперспективність війни та необхідність переговорів.

Варто зазначити, що прямі контакти між керівниками спецслужб США та Росії в останні роки мали епізодичний характер. У листопаді 2021 року тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс приїжджав до Москви, щоб попередити про повномасштабне вторгнення, а роком пізніше в Анкарі зустрічався з головою СЗР Сергієм Наришкіним через перехоплені дані про можливе застосування росіянами ядерного пристрою.

"Директори ЦРУ не їздять до Москви, якщо тільки не збираються про щось попросити", - підкреслив голова Saratoga Foundation Глен Говард.

Візит директора ЦРУ до Москви - новини

Як писав Главред, 25 серпня до московського аеропорту "Внуково" прилетів військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster, що належить військово-повітряним силам США.

Стало відомо, що директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф вирушив до Москви з першим візитом на цій посаді. Напередодні Вашингтон нібито попросив Київ призупинити удари по Москві.

Президент США Дональд Трамп назвав поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви фактично рутинною. Водночас він заявив, що цей контакт може бути пов’язаний із зусиллями щодо припинення війни Росії проти України.

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви був присвячений насамперед відносинам між США та Росією, а не війні в Україні. Водночас українське питання під час зустрічі також порушувалося, але воно не було центральним. Про це повідомив глава Офісу президента України Кирило Буданов.

Чи може Трамп вийти з процесу врегулювання війни в Україні: думка експерта

Президент США Дональд Трамп може або перекласти відповідальність за війну в Україні на Європу, або продовжити підтримку Києва. Водночас можливості Вашингтона щодо посилення української протиповітряної оборони можуть бути обмежені нестачею ракет у самих США. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Трамп може сказати: це європейське питання, розбирайтеся самі. А може, навпаки, - заявити про підтримку України. Але як саме підтримати? Надати більше "Патріотів"? У цьому я сумніваюся. Американці й самі зіткнулися з дефіцитом цих систем. І, наскільки мені відомо, саме через це вони значною мірою скоротили активні бойові дії", - сказав Семиволос.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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