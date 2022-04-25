Тотальна невдача: у Британії назвали виняткову кількість знищених в Україні солдатів РФ

У Британії розкрили втрати окупантів РФ / Фото УНІАН

Глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес оцінив масштаби втрат окупантів РФ у війні проти України.

Під час звернення до парламенту він підкреслив, що за даними британської розвідки, за час війни Росії проти України загинули близько 15 тисяч російських військових.

Глава британського МО підкреслив: "За нашими даними, близько 15 тисяч військових РФ були вбиті за час їх агресії".

Він також оцінив втрати військової техніки російськими загарбниками. За його даними, ЗСУ знищили або захопили більше двох тисяч одиниць російської бронетехніки:

530 танків;

530 бронетранспортерів;

560 бойових машин піхоти.

"Росія також втратила понад 60 вертольотів і винищувачів. Наступ, який мав зайняти максимум тиждень, тепер триває тижні", - сказав він.

Говорячи про стратегічні завдання РФ британський міністр сказав, що Кремль "зазнав невдачі в досягненні майже всіх своїх цілей".

"На початку цього конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% всієї її наземної бойової чисельності. На даний момент ми оцінюємо, що близько 25% з них були виведені з ладу", — додав Уоллес.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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