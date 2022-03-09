TikTok заблокував звернення Путіна: Кремль у гніві

Адміністрація російського президента вбачає в цьому порушення принципів вільного поширення інформації.
TikTok наклав обмеження для іноземних користувачів на звернення президента РФ Володимира Путіна. У зв'язку з цим в Росії спалахнуло обурення.
Зокрема, "Роскомнагляд" звернувся до адміністрації TikTok з вимогою зняти обмеження з відеозапису звернення глави країни-агресора.
Як пише Радіо Свобода, Кремль бачить у цьому порушення принципів вільного поширення інформації.
Тим часом, рівень цензури в Росії виріс ще більше. Там схвалили закон про "фейкові новини". Тому TikTok призупинили свої сервіси в Росії. У РФ користувачі можуть тільки дивитися відео.
Нагадаємо, раніше у РФ заблокували соціальні мережі Facebook і Twitter.
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Автор: Уляна Поліщук