TikTok заблокував звернення Путіна: Кремль у гніві

Володимир Путін / Reuters

TikTok наклав обмеження для іноземних користувачів на звернення президента РФ Володимира Путіна. У зв'язку з цим в Росії спалахнуло обурення.

Зокрема, "Роскомнагляд" звернувся до адміністрації TikTok з вимогою зняти обмеження з відеозапису звернення глави країни-агресора.

Як пише Радіо Свобода, Кремль бачить у цьому порушення принципів вільного поширення інформації.

Тим часом, рівень цензури в Росії виріс ще більше. Там схвалили закон про "фейкові новини". Тому TikTok призупинили свої сервіси в Росії. У РФ користувачі можуть тільки дивитися відео.

Нагадаємо, раніше у РФ заблокували соціальні мережі Facebook і Twitter.

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