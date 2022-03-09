Війська РФ вдарили по Житомиру: частина міста може залишитися без тепла

Бомбовий удар по Житомиру / скріншот

По Житомиру ввечері 9 березня було завдано чергового авіаудару російськими окупантами. У зв'язку з цим, частина міста може залишитися без тепла.

За словами мера міста Сергія Сухомлина, загарбники вдарили по міській котельні.

"Черговий злочин російської армії. Зруйновано житловий будинок. Бомба потрапила в котельню "Житомиртеплокомуненерго", яка фактично забезпечує теплом 30% міста", - сказав Сухомлин.

В результаті бомбардування один мирний житель отримав поранення. Загиблих немає, але в найближчих будинках, а також у двох лікарнях вибиті вікна.

Нагадаємо, раніше сьогодні війська РФ завдали бомбового удару по лікарні в Маріуполі - зруйновані пологовий будинок і дитяче відділення.

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