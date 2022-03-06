Спочатку Facebook і Twitter, а тепер і TikTok: у Росії продовжують блокувати соцмережі

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Соціальна мережа TikTok зупиняє поширення нового контенту і можливість здійснення прямих трансляцій на території РФ.

Причиною цьому в компанії назвали закон "про фейки".

"У світлі нового російського закону про фейкові новини у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити прямі трансляції і [публікації] нового контенту на нашому відеосервісі, поки ми не оцінимо наслідки цього закону в області безпеки", - йдеться в заяві.

Раніше в Роскомнагляді прийняли рішення обмежити доступ до мережі Facebook для росіян.

Також проект RKN Dump Check повідомляє, що Twitter в Росії повністю заблокований. За даними сервісу GlobalCheck, доступність соцмережі-0%.

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