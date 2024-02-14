The Hill: Республіканці посилюють тиск на Джонсона через допомогу Україні

У Республіканській партії вважають, що спікер Палати Джонсон перейшов дозволену межу і був різким.

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Республіканці з Сенату пригрозили республіканцям у Палаті "політичними наслідками / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео Reuters/ Голос Америки, УНІАН

Республіканці в Сенаті посилюють тиск на спікера Палати представників Майка Джонсона, який не бажає виносити законопроєкт із грошима для України на голосування, виправдовуючись занепокоєнням через "міграційне" питання, пише The Hill.

Журналісти зазначають, що раніше Джонсон зробив "незвичний крок", розкритикувавши законопроєкт щодо України, Ізраїлю і Тайваню за кілька хвилин до того, як сенатори провели три вирішальні процедурні голосування з просування закону.

За двадцять хвилин до початку голосування Джонсон опублікував заяву, в якій заявив, що сенаторам "слід було повернутися до накресленої межі, щоб включити до неї реальні положення щодо забезпечення безпеки кордонів, які справді допомогли б покласти край тривалій катастрофі".

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Це був рідкісний приклад того, як головний лідер республіканців у Палаті представників втручався в дії лідера республіканців у спробах Сенату ухвалити законопроєкт, зазначає видання. Деякі сенатори-республіканці вважали, що це перейшло межу.

Наприклад, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що республіканці Палати представників "зіштовхнуться з політичними наслідками", якщо вони не зможуть вжити заходів щодо законопроєкту Сенату та дозволять президенту Росії Володимиру Путіну переломити хід війни.

Він повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що майбутні історики судитимуть законодавців, якщо вони дозволять пакету фінансування нудитися так довго, що Україні доведеться заплатити високу ціну.

Сенат остаточно підтримав законопроєкт з допомогою для України

13 лютого Сенат США остаточно підтримав законопроєкт, у якому закладено, зокрема, 60 млрд доларів для допомоги Україні.

Однак це ще не остаточне рішення США, на чому наголосив, своєю чергою, президент Володимир Зеленський. Тепер проєкт передадуть до Палати представників. І саме тут може очікувати найнеприємніша новина - небажання спікера Палати Майкла Джорджа висувати документ на голосування.

Щоправда, він уже висловив свою думку з цього приводу. Джонсон розкритикував цей законопроєкт за виключення положень про безпеку американського кордону.

У такому разі демократи можуть використати "discharge petition", тобто "запит про зняття з розгляду". Проте для цього потрібно зібрати підписи більшості Палати, на що може знадобитися багато часу.

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