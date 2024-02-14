'Означатиме оголошення війни': військовий про вплив КНР на виробництво дронів в Україні

Виробництво дронів в Україні подорожчає, якщо Китай перекриє шляхи постачання комплектуючих до країни.

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Чим ризикує Україна у разі перекриття каналів постачання комплектуючих для дронів Китаєм / Колаж: Главред, фото: facebook.com / DronariumUkraine

Історично склалося так, що Китай є найдешевшим і доступним постачальником комплектуючих для дронів. Перекриття каналів постачання комплектуючих для дронів Китаєм свідчитиме про формальне оголошення війни Україні на боці Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

За його словами, наразі більшість українських компаній купують комплектуючі для дронів через європейські та південноамериканські фірми. Касьянов зауважив, що були періоди, коли китайські компанії відмовлялись продавати свою продукцію українським, але при цьому постачали її Росії.

"Нині майже немає українських компаній, які купують комплектуючі напряму в Китаї - зазвичай їх купують через європейські та південноамериканські фірми", - пояснив військовий. відео дня

У разі, якщо Китай відмовиться продавати комплектуючі для дронів європейським компаніям,дрони для України можуть подорожчати і стати менш доступними, наголосив Касьянов. Він також зазначив, що інші виробники не виробляють необхідні комплектуючі у таких обсягах.

"Дрони стануть дорожчими і їх буде менше, тому що інші виробники не виробляють комплектуючих у таких обсягах. Комплектуючі американського виробництва значно дорожчі, ніж китайські", - додав військовослужбовець ЗСУ.

Касьянов стверджує, якщо Китай перекриє непрямі шляхи, через які україна купує комплектуючі, то це означатиме фактичне оголошення Україні війни.

"Якщо Китай так вчинить, це фактично означатиме оголошення нам війни на боці Росії. Поки що Китай, з одного боку, підтримує Росію тим, що часом відкрито не продає комплектуючі українським компаніям, але їх можна купити, наприклад, через польську компанію. Але якщо і цей канал буде перекрито, це означатиме фактичне оголошення війни", - підсумував він.

Дрони для війни в Україні

Нагадаємо, головна проблема України в сфері виробництва дронів - відсутність професійного управління цим напрямком. За словами військовослужбовця та блогера Юрія Касьянова, в країні немає єдиного координуючого органу, що веде до непрофесійного підходу до розвитку цієї галузі.

Також Нідерланди долучаться до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і підсилить її наступальні можливості у війні проти Росії. Таке рішення дозволить забезпечити Україну дронами в дуже короткі терміни.

Як повідомляв Главред, саме українські дрони знищили російський корабель "Цезар Куніков". Морські дрони атакували корабель "зграєю" з різних боків та послідовно влучали в його ключові точки.

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