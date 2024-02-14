Удар по "Кунікову": Столтенберг звернувся до ЗСУ з похвалою

Генсек НАТО пояснив, як удари по Чорноморському флоту РФ впливають на безпеку "зернового коридору".

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14 лютого ЗСУ завдали нищівного удару по ще одному російському кораблю / Колаж Главреда, фото: lrt.lt, УНИАН

ЗСУ вдалося завдати значних втрат російському флоту у Чорному морі, підсумував генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи потоплення ВДК "Цезар Куніков".

"Їм вдалося витіснити флот Росії із західної частини Чорного моря. І це велике досягнення та велика перемога для українців", - цитує Радіо Свобода заяву очільника Альянсу.

Столтенберг зауважив, що ці успіхи напряму впливають на безпеку "зернового коридору".

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"Зараз фактично експорт зерна з України відбувається навіть без угоди з Росією, тож це свідчить про навички та компетенцію Збройних сил України", - висловився генсек.

Удар по ВДК "Цезар Куніков"

Бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.

"Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж із боєкомплектом. Корабель затонув і не підлягає відновленню", - сказав пізніше речник ГУР Андрій Юсов.

У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії. Водночас російські провоєнні ресурси підтверджують потоплення українськими військовими десантного корабля РФ.

"На кораблі, за уточненими даними, було шість танків - Т-90 і Т-72. Також втрачено снаряди для танків і артилерії, які перевозилися до Криму і мали бути відправлені в зону проведення "СВО" (так росіяни завуальовано називають війну проти України - Главред)", - пишуть пропагандисти.

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