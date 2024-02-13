Зʼявилась реакція Зеленського на рішення Сенату США щодо допомоги Україні

Президент подякував сенаторам "за рішучість і морально сильний вибір".

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Зеленський наголосив, що це "лише перший крок" / Колаж Главреда, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ОПУ

Президент Володимир Зеленський відреагував на позитивне рішення Сенату США щодо військової допомоги Україні, однак підкреслив, що воно іще не остаточне.

"Є позитив зі Сполучених Штатів. Щойно Сенат проголосував за продовження підтримки нашої країни і наших воїнів. Рішення, заради якого ми так довго працювали, рішення, на яке очікували не тільки ми, а й інших народів, зокрема у Європі", - сказав Зеленський у своєму новому зверненні.

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Зеленський додав, що "світ чекає, що американське лідерство і надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя і берегти свободу. Це справді додає впевненості і мотивації".

"Я дякую лідеру більшості у Сенаті Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчеллу Макконелу за рішучість і морально сильний вибір. Демократія точно вистоїть. Дякую кожному з 70 сенаторів, які проголосували позитивно. Україна дуже це цінує", - висловився глава держави.

Зеленський підкреслив, що це - лише перший крок.

"Далі - Палата представників, голосування конгресменів. Очікуємо позитивного рішення", - продовжив президент.

Сенат остаточно підтримав законопроєкт з допомогою для України

У вівторок, 13 лютого, Сенат остаточно підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. У цьому законопроєкті передбачається надання 95,3 мільярда доларів для трьох країн: України, Ізраїлю і Тайваню. З них для України передбачається понад 60 мільярдів доларів.

Після голосування у Сенаті законопроєкт передадуть на розгляд Палати представників. А проте спротив голосуванню, імовірно, чинитиме спікер Палати Майк Джонсон. У такому разі демократи можуть використати "discharge petition", тобто "запит про зняття з розгляду". Проте для цього потрібно зібрати підписи більшості Палати, на що може знадобитися багато часу.

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