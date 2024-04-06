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"Там має щось неприємне статися": експерт назвав наступні потенційні місця "бавовни" в РФ

Альона Вороніна
6 квітня 2024, 04:35
Росія навчилася обходити санкції, але їй буде важко імпортувати обладнання для нафти і газу після ударів по нафтопереробній промисловості.
'Там має щось неприємне статися': експерт назвав наступні потенційні місця 'бавовни' в РФ
Експерт назвав наступні потенційні місця "бавовни" в РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Країна-агресорка Росія навчилася обходити західні санкції, а от подолати наслідки ударів по нафтопереробній промисловості їй буде дуже важко.

Російським окупантам буде складно імпортувати обладнання для нафти і газу. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

Загородній погоджується з твердженням, що в певному сенсі удари українських безпілотників по тих же НПЗ Росії і не тільки виявилися більш ефективними, ніж західні санкції.

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"Звичайно. Тому що санкції Росія навчилася обходити. А от обладнання для нафти і газу їй дуже складно імпортувати, фактично неможливо. Тому що, якщо деталі для ракет мало не у валізі можна провезти, і в Росії це з успіхом роблять, то ректифікаційну колону так не привезеш. І китайці тут, до речі, не допоможуть, у них у самих немає таких технологій. Тому це дуже хороший прецедент", – зазначив Загородній.

Також він висловив думку, де саме в РФ надалі може ставатися "бавовна".

"Далі, думаю, підуть нафтопроводи, особливо ті, що ведуть до портів на Балтиці та в Новоросійську. А далі – Ханти-Мансійський округ, де йде основний видобуток російського газу, є газопроводи, на яких може і повинно щось неприємне статися", – зазначив він.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Атака дронів на авіабазу Морозовськ в РФ 5 квітня

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 квітня СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ. Повідомлялося, що внаслідок атаки щонайменше 6 літаків ворога було знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені. Також зазначалося, що на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах. Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

Після цього військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів цікаві деталі атаки на авіабазу РФ. Він зазначив, що саме сьогодні, 5 квітня, Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) передала першу у 2024 році партію фронтових бомбардувальників Су-34 у кількості двох одиниць. Ці літаки були виготовлені на Новосибірському авіазаводі (НАЗ) ім. Чкалова.

"Цієї ж ночі було завдано чергового удару деякими дронами по авіабазі Морозовськ, де розміщувалося на момент удару не менше 19 Су-34, 1 Су-30, 5 Су-27 і кількох одиниць вертолітної техніки, зокрема Мі-8", – зазначив Коваленко.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ та ГУР атакували одразу три аеродроми в РФ. Українські сили атакували аеродроми в Курську, Енгельсі та Єйську.

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