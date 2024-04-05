Втратили одразу 6 літаків: Коваленко розповів цікаві деталі атаки на авіабазу РФ

Росіяни сьогодні отримали нову партію літаків й одразу зазнали втричі більших втрат серед повітряних суден.

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Коваленко розповів цікаві деталі атаки на авіабазу РФ/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

Російські окупанти втратили одразу шість літаків після того, як у ніч на 5 квітня був здійснений удар дронами по авіабазі Морозовськ у країні-агресорці Росії. Ще вісім ворожих повітряних суден були пошкоджені.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко звернув увагу на цікаву деталь. Він зазначив, що саме сьогодні, 5 квітня, Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) передала першу у 2024 році партію фронтових бомбардувальників Су-34 у кількості двох одиниць. Ці літаки були виготовлені на Новосибірському авіазаводі (НАЗ) ім. Чкалова.

"Цієї ж ночі було завдано чергового удару деякими дронами по авіабазі Морозовськ, де розміщувалося на момент удару не менше 19 Су-34, 1 Су-30, 5 Су-27 і кількох одиниць вертолітної техніки, зокрема Мі-8", – зазначив Коваленко. відео дня

Він нагадав, що, згідно з попередніми даними, було знищено шість одиниць ворожої техніки і пошкоджено вісім.

"Нагадаю, що в ніч на 17 грудня 2023 року на авіабазі Морозовськ так само мав місце інцидент, в ході якого як мінімум один Су-34 втратив баланс земля/повітря. Загалом 2 літаки передали, 6 втратили. Не знаю як вам, а як на мене – чудовий баланс!", – підсумував Коваленко.

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Атака дронів на авіабазу Морозовськ в РФ 5 квітня

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 квітня СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ. Повідомлялося, що внаслідок атаки щонайменше 6 літаків ворога було знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

Також зазначалося, що на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

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