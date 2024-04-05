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Знищено ворожі літаки: СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ

Юлія Закрепа
5 квітня 2024, 11:27
Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.
Знищено ворожі літаки: СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ
СБУ атакувала аеродром Морозовськ / колаж: Главред, фото: pexels, Вікіпедія

СБУ разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

Як зазначили власні джерела РБК-Україна, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 - саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

"Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень", - розповіло джерело.

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Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал ра**истів", - зазначає джерело.

OSINT-аналітик заявив, що майже 30 літаків оккупантів могли перебувати на аеродромі в Морозовську, який вночі, ймовірно, атакували БПЛА.

Знищено ворожі літаки: СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ
Знімки аеродрому до атаки ЗСУ та СБУ / скріншот: t.me/glavredinfo

Знімки аеродрому зроблено 4 квітня. За підрахунками на той момент на аеродромі було 26 Су-34 та три Су-30/35.

Знищено ворожі літаки: СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ
СБУ та ЗСУ атакували ворожий аеродром / фото: t.me/osintflow

Нагадаємо, що армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні. Російський багатоцільовий винищувач Су-35, за яким водночас полювали Повітряні сили України, ймовірно, встиг сховатися від нищівного удару військових.

ЗСУ знищили 14 "Шахедів" і відправили у вічний політ ще один ворожий Су-34. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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