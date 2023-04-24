Син Пєскова "воював" в Україні: ЗМІ викрили брехню "кухаря Путіна"

Tesla Model X Миколи Чоулза порушувала ПДР в той час, коли він імовірно перебував в Україні.

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Викрито брехню щодо участі сина Дмитра Пєскова у війні / Фото: росЗМІ

У той час як син прес-секретаря диктатора РФ нібито воював в Україні, про що стверджує ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин, автомобіль Tesla сина Дмитра Пєскова - Миколи Чоулза, отримував штрафи в Москві за перевищення швидкості.

Як пише Медуза, старший син Дмитра Пєскова, 33-річний Микола Чоулз, 10 років жив у Великобританії і повернувся в Росію в 2011-2012 роках.

Сам Чоулз дав інтерв'ю пропагандистам РФ і заявив, що батько допоміг йому вийти на ПВК "Вагнер" на початку повномасштабної війни в Україні.

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За його словами, він вступив в ПВК "Вагнер" під чужим прізвищем (яке, він не уточнив, сказавши, що вона може "ще знадобитися"). Син Пєскова стверджує, що отримав медаль "За відвагу" за "певний бойовий подвиг" в Україні.

Як викрили брехню Пригожина

Як стверджує анонімний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Tesla Model X, якою до кінця березня 2023 року володів Микола Чоулз, порушувала правила 24 липня і 6 листопада 2022 року, тобто коли він імовірно перебував в Україні. При цьому опубліковані скріншоти з камер зовнішнього спостереження, які зафіксували, як Tesla перевищувала швидкість.

Як зазначає Sota, відомо, що раніше машину, крім Миколи Чоулза, використовував і Дмитро Пєсков. Незважаючи на продаж автомобіля, Чоулз продовжує володіти одним з двох полісів ОСАГО, оформлених на електрокар, стверджує Sota.

Крім того, діючі і колишні артилеристи ПВК "Вагнер" заявили в коментарі телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, що Чоулза не бачили "ні на соледарському, ні на бахмутському напрямках". Знайомі сина Пєскова повідомили ВЧК-ОГПУ, що він на довгий час нікуди не зникав. Інші джерела цю інформацію не підтверджували.

Своєю чергою видання Агентство не виключає, що син Пєскова міг скоїти злочин, оскільки, за словами Пригожина, потрапив в ПВК Вагнера "за підробленими документами". Як заявив юрист "Першого відділу" Євген Смирнов, саме існування ПВК "Вагнер" не врегульовано, тому неясно, які документи могли знадобитися. Але якщо син Пєскова використовував для вступу в ПВК підроблений паспорт, то за це передбачено до року позбавлення волі.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин стверджує, що Микола Пєсков був бойовиком - "вагнерівцем".

Пригожина нібито попросив сам Пєсков-старший про те, щоб той забрав на службу його сина. Ватажок "вагнерівців" стверджує, що Микола був "рядовим артилеристом".

Пізніше російський пропагандист Сергій Марков зганьбився, опублікувавши фото нібито присяги сина Дмитра Пєскова. На кадрах був зображений син колишнього президента України Петра Порошенка Олексій.

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