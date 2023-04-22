"Це фото Миколи": кремлівський політолог зганьбився, видаючи сина Порошенка за сина Пєскова

Російський пропагандист зганьбився своїм "розслідуванням" про присягу сина Дмитра Пєскова - Миколи Пєскова - для участі в боях, як бойовик ПВК "Вагнера". Кремлівський політолог Сергій Марков опублікував цікаве фото і підписав, що на ньому нібито сам Микола Пєсков.
Він гордо почав описувати те, що йому навіть вдалося знайти людей, які нібито служили з самим Миколою Пєсковим.
"Це фото Миколи Пєскова, сина Дмитра Пєскова, який дає присягу. І з'явилися свідки, які служили у Вагнері разом з Миколою Пєсковим", - написав Марков.
Однак Марков не врахував той факт, що солдат, який приймає присягу, тримає в руках папку з українським гербом - тризубом. Також варто відзначити, що за солдатом стоїть колишній президент України Петро Порошенко, а присягу насправді приймає не Микола Пєсков, а син Порошенка - Олексій.
За даними Telegraf, фото було зроблено ще в 2007 році.
Пізніше Марков видалив пост і виставив новий.
"Видалений останній пост, виявляється, був не вірний. Вірні друзі вказали. Розберусь. Обіцяю. Доповім вам", - написав зганьблений Марков.
Нагадаємо, 21 квітня в Мережі з'явилося відео, на якому сам засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин стверджує, що Микола Пєсков був бойовиком - "вагнерівцем".
Пригожина нібито попросив сам Пєсков старший про те, щоб той забрав на службу його сина. Ватажок "вагнерівців" стверджує, що Микола був "рядовим артилеристом" і воював "в бруді та в лайні".
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