Син Пєскова був бойовиком "Вагнера": Пригожин здивував заявою

Засновник ПВК "Вагнера" заявив, що 33-річний Микола Пригожин був "рядовим артилеристом".

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Син Дмитра Пєскова був бойовиком "Вагнера" / колаж фото Baza, скріншот з відео

Син путінського прессекретаря Дмитра Пєскова був бойовиком ПВК "Вагнера". Це особисто підтвердив сам засновник "Вагнера" Євген Пригожин. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він заявив, що 33-річний Микола Пєсков нібито був рядовим артилеристом. Пригожин додав, що Пєсков молодший "воював по коліно в багнюці та гімні".

"З усіх моїх знайомих (вперше про це скажу) одна людина - Дмитро Сергійович Пєсков, який свого часу уславився закінченим лібералом, свого сина відправив, який частину життя в Америці прожив або в Англії. Прийшов і сказав - "забери його простим артилеристом". Відпрацював абсолютно нормально, по коліно в багнюці, в гімні на "Урагані", — сказав Пригожин.

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Син Дмитра Пєскова був бойовиком "Вагнера" / скріншот з відео

Як повідомляв Главред, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував статтю, в якій заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба поставити "жирну крапку" в цій "СВО", оскільки окупанти вже "досягли запланованих результатів".

Політолог Олексій Кошель вважає, що ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Пригожин "зійшов з рейок", граючи в політичні ігри. Він переконаний, в тому, що у "кухаря Путіна" виразно простежується зрив. Разом з тим він вважає, що Кремль вже підготував сценарій та "поправить" Пригожина досить суворим способом — або "Новачком", або автокатастрофою.

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