"Війна проти України надовго": Пєсков зібрав таємну вечірку в Москві для кремлівської еліти - ЗМІ

Пєсков припинив оптимізм кремлівських еліт, заявивши, що війна надовго.

Пєсков, Путін / УНІАН, Кремль

Спікер президента-диктатора Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у Москві провів таємну вечірку.

Як пише Guardian, на таємному "зібранні для кремлівської еліти він сказав, що війна проти України триватиме довго".

За словами журналістів, це влаштувало не всіх присутніх. Два кремлівські чиновники, які були присутні на святкуванні заявили, що наприкінці грудня 2022 року Пєсков зібрав у себе на квартирі вузьке коло представників кремлівської еліти.

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"Вони випивали в кінці року і говорили тости з побажанням миру і повернення до звичного життя", - пишуть журналісти.

Однак Пєсков припинив оптимізм кремлівських еліт, заявивши, що війна надовго.

"Я припускаю, що ви очікуєте, що я щось скажу. Все стане набагато складніше. Це займе дуже багато часу", - заявив Пєсков.

Така заява нібито розлютила багатьох присутніх, які сподівалися на завершення війни проти України.

"Було неприємно слухати його виступ. Було ясно, що він попереджав, що війна залишиться з нами, і ми повинні готуватися до довгострокової перспективи", — заявило анонімне джерело в Кремлі.

Британські журналісти вважають, що Путін готує населення Росії до "нескінченної війни" проти України.

Злочини РФ

Європейський парламент 19 січня проголосував за резолюцію із закликом негайно створити трибунал з розслідування злочинів країни-агресора Росії та її пособника Білорусі проти України.

Євродепутати закликали почати розслідування не тільки проти глави Кремля Володимира Путіна, але і голови Білорусі Олександра Лукашенка.

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду сказав, що створення трибуналу над Путіним і Лукашенком залежить від політичної волі керівників країн Європи.

На думку дипломата, в разі запуску трибуналу двом диктаторам доведеться далеко бігти або зникнути.

Заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд припустила, що трибунал над Росією може запрацювати вже влітку. Як заявила чиновник, країни Великої сімки працюють над цим питанням і вивчають механізми запуску ініціативи.

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