Страх замаху та отруєння: ЗМІ розповіли, як розпізнати двійника Путіна

Президент РФ Володимир Путін під час офіційних зустрічей тримається на значній відстані від візаві через страх отруєння і зараження.
Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який регулярно публікує інсайди з Кремля.
В якості порівняння нагадується про те, що використовуваний Кремлем двійник Путіна на офіційних зустрічах виходить "практично в повний контакт" і навіть бере участь у фотосесіях, стоячи впритул з іншими людьми.
"Звичайно Путін, по-перше, не бажає, щоб візаві реально оцінили навіть за зовнішнім виглядом його стан здоров'я, а по-друге, президент боїться замахів і будь-яка, навіть гіпотетична можливість бути отруєним або зараженим сприймається їм дуже навіть серйозно, від того він і тримається на відстані від співрозмовників", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.
Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
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