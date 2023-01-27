Страх замаху та отруєння: ЗМІ розповіли, як розпізнати двійника Путіна

Двійник Володимира Путіна, якого використовує Кремль, на офіційних зустрічах виходить "практично в повний контакт".

ЗМІ розповіли про двійників Володимира Путіна / russsoprot-LiveJournal

Президент РФ Володимир Путін під час офіційних зустрічей тримається на значній відстані від візаві через страх отруєння і зараження.

Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який регулярно публікує інсайди з Кремля.

В якості порівняння нагадується про те, що використовуваний Кремлем двійник Путіна на офіційних зустрічах виходить "практично в повний контакт" і навіть бере участь у фотосесіях, стоячи впритул з іншими людьми.

"Звичайно Путін, по-перше, не бажає, щоб візаві реально оцінили навіть за зовнішнім виглядом його стан здоров'я, а по-друге, президент боїться замахів і будь-яка, навіть гіпотетична можливість бути отруєним або зараженим сприймається їм дуже навіть серйозно, від того він і тримається на відстані від співрозмовників", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

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