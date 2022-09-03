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Тремтить і кульгає: у Британії розповіли про діагноз Путіна

3 вересня 2022, 20:42

Володимир Путін ще раз продемонстрував додаткові ознаки погіршення здоров'я.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото УНІАН

Новий публічний захід - зустріч зі школярами в Калінінграді, не розвіяв сумнівів щодо стану здоров'я президента РФ Володимира Путіна.

Він ще раз продемонстрував додаткові ознаки погіршення здоров'я, оскільки його ноги маніакально смикалися. Глава РФ звивався в своєму кріслі і виглядав неспокійним, хапався однією рукою за підлокітник, перш ніж жестикулювати міцно стиснутим кулаком, а іншою рукою міцно стискав мікрофон, пишуть журналісти британського видання Dailymail.

Підкреслюється, що питання про стан здоров'я Путіна циркулюють вже деякий час. Були припущення, що він хворий на рак або хворобу Паркінсона, Путін регулярно зникав на кілька днів поспіль на тлі заяв, що йому роблять операцію. Але чутки посилилися після того, як він почав своє варварське вторгнення в Україну, і часто здавалося, що лідер не повністю контролює свої кінцівки.

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"Російського президента мучать чутки про його погане самопочуття, і всі регулярно бачать, як він нестримно тремтить, кульгає і міцно тримається за меблі для підтримки", — йдеться в статті.

Журналісти додали, що у Путіна такі сильні побоювання за здоров'я, що він наказав кожному з дітей пройти карантин від Covid на два тижні перед зустріччю в Калінінграді.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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