Постарілому Путіну шукають заміну: у РФ назвали кандидатів у наступники

Володимиру Путіну шукають заміну, вважає Марк Фейгін / Reuters

Дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна, заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

Як підкреслив він в інтерв'ю Оbozrevatel, в РФ розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

"Кремль бачить тільки змінюваність своїх на своїх, і все. Кого вони будуть підтягувати? Чи не на вулиці ж селекцію проводити. Вони вибирають зі своїх, з тих, хто приймає рішення. Виконавцями, прибиральницями можуть бути хто завгодно, а ось люди, які розпоряджаються всіма багатствами, владою і всім іншим, повинні бути діти", - зазначив співрозмовник.

При цьому він звернув увагу на те, що Тихонова близька до Юрія Ковальчука, який входить в ближнє коло Путіна: "Він може переконувати, що така конструкція – взяти і поміняти Путіна на дочку – життєздатна. Перешкода тут тільки одне: те, що вона жінка".

"Я думаю, все це десятиліття - якщо Путін раптово не помре або якщо не почнуться якісь процеси - триватиме процес передачі влади, повільний і спокійний. Всі вони займуть посади в уряді, хтось в адміністрації президента, і буде вже прийматися рішення", - не виключив правозахисник.

У той же час серед ймовірних кандидатів на зміну Путіну він згадав сина секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева.

"Там можуть бути рівноважні посади - один прем'єр, інший президент або віце-президент. Можна поміняти все що завгодно в будь-яку сторону <...> Мені здається, Путіну, звичайно, хотілося б, щоб це була дочка. Це для нього старіючого, немічного більш впевнена гарантія. Але я допускаю, що вони можуть зійтися і на кандидатурі сина Патрушева або якійсь іншій кандидатурі з осіб середнього віку", - додав Фейгін.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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