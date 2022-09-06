Невролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і розповіла про його захворювання

Володимир Путін / Reuters

Президента РФ Володимира Путіна підводять пам'ять і критичне мислення, заявила лікар-невролог Олександра Щебет.

В інтерв'ю НВ вона підкреслила, що незважаючи на лікування, є моменти, коли він сам себе видає недоречними висловлюваннями.

"І на це звертають увагу. Наприклад, його недоречні висловлювання. Тут розумієш, що у людини страждають когнітивні здібності, тобто пам'ять і критичне мислення його теж підводять. А оскільки у людини втрачається здатність критично мислити, то вона не розуміє контексту, де і що можна говорити", — уточнила експерт.

Видео дня

Щебет пояснила, що могло призвести до погіршення стану здоров'я Путіна: "З віком в організмі посилюються деякі несприятливі фактори, наприклад, погіршується кровотік, зменшується еластичність судин, посилюється тромбоутворення, виникають різні бляшки".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще: