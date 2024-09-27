Зручний момент: чи може Китай відібрати в РФ свої історичні землі - Розумний

ЗСУ вже продемонстрували, як вільно можна зайти на територію РФ.

https://glavred.net/world/udobnyy-moment-mozhet-li-kitay-otobrat-u-rf-svoi-istoricheskie-zemli-rozumnyy-10600709.html Посилання скопійоване

Чи може Китай відібрати в РФ свої історичні землі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати в Росії його історичні землі, окуповані Росією відповідно до Айгунського договору, мовляв, Росія зараз ослаблена, тож момент зручний. В той же час, ЗСУ продемонстрували, як вільно можна зайти на територію РФ. Під час чату з читачами Главреда політичний експерт Максим Розумний припустив, чи Китай може зважитися на щось подібне.

"Китаю це не потрібно, і він не буде на це "наважуватися" з багатьох причин. Найголовніша причина полягає в тому, що в Китаю зараз немає проблеми з розміщенням населення. Він перейшов у режим скорочення населення. У Китаї мало молоді, міста, які там побудували у 2000-х роках на хвилі економічного підйому, стоять порожні, не заселені. Тому справа не в тому, що Китаю потрібні території, щоб там розміщувати населення", - підкреслив він.

За його словами, включати певні російські території у свої виробничі процеси, здійснювати економічну експансію Китай може, не захоплюючи їх під свою владу військовою чи політичною силою.

"Росія сама добре справляється з тим, щоб постачати сировину і надавати всі необхідні ресурси Китаю. Вона замкнута на Китай сьогодні і дуже залежна від нього в технологічному та економічному планах. Тому це була політична риторика, вдалий піар-хід тайванського політика, який не стільки переключив увагу китайського керівництва, що точно всі ці варіанти розглядає і прораховує, скільки розширив контекст проблеми в міжнародному вимірі для міжнародної аудиторії", - наголосив Розумний.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Співпраця РФ з Китаєм - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, банки Китаю можуть повністю припинити співпрацю з російськими кредиторами вже 12 жовтня. Річ у тім, що ускладнити та зробити дорожчим для російських бізнесів операції з китайським юанем може наближення завершення дії ліцензії США.

Також відомо, що країна-агресорка Росія створила у Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних дронів для використання у війні проти України.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресорка Росія і Китайська Народна Республіка (КНР) продовжують розвивати військово-технічне співробітництво в різних напрямках.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред