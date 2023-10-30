"Сто разів убивали, а він живий": Фейгін розвіяв фейк про смерть Путіна

За словами Фейгіна, якби глава кремлівського режиму справді помер, то американські спецслужби швидко б підтвердили це.

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Фейгін розвіяв фейк про смерть Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер кілька днів тому у своїй резиденції на Валдаї – це точно фейк. Коли глава Кремля помре, то про це стане відомо явно не з якогось Telegram-каналу. Про це розповів російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю Фокусу.

За словами Фейгіна, якби глава кремлівського режиму справді помер, то американські спецслужби, які, на його думку, прослуховують телефони Кремля і переглядають пошту, швидко б підтвердили це.

"І скажіть, що така інформація не може витекти і що вона тільки в оточенні залишиться? Так не буває. Занадто багато людей буде залучено в цей момент. Як говорили у нас, у Росії, що знає двоє – знає свиня. Тому, якщо така інформація з'явиться, ніхто її не утримає. Вона все одно проступить, проникне і нічого путнього з цього не вийде", - заявив російський юрист. відео дня

Щодо запитання, хто може мати інтерес у розповсюдженні інформації про "смерть" Путіна, Марк Фейгін вважає, що тут можуть бути різні мотиви. Він зауважує, що Валерій Соловей, як першоджерело, знаходиться в Москві, і його регулярно переслідують, навіть затримували. Проте, можливо, деяким чином йому дозволяють висловлювати такі твердження, оскільки інакше його вже б могли посадити за це.

"А якщо цього не відбувається, то ми можемо міркувати в темі, що це в інтересах Кремля. А ось який інтерес Кремля? Напевно може бути в тому, що "Путін не вбиваємий". Знаєте, як у Ніцше: "Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими". Ось якщо його сто разів вбивали-вбивали, а він живий – значить він не те, щоб на восьмому десятку, він і на дев'ятому житиме. Це в якомусь сенсі демонструє його непотоплюваність", - заявив Фейгін.

Також повідомлення про "смерть" Путіна могли розповсюдити, щоб відволікти увагу від актуальних подій, зокрема війни в Україні та інших першорядних питань, підсумував російський юрист.

Хвороба і "смерть" Путіна

23 жовтня Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад – кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Увечері 26 жовтня Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, а в Росії "починається переворот".

Після того як з'явилася інформація про смерть російського диктатора Володимира Путіна, Мережа вибухнула мемами.

На тлі чуток про смерть російського диктатора Володимира Путіна західні ЗМІ пишуть про те, хто міг би стати наступником президента РФ. Можливі варіанти описало видання The Independent.

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