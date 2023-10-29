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Майор ЗСУ розповів, де росіяни можуть наступати напередодні перевиборів Путіна

Аліна Дембіцька
29 жовтня 2023, 01:35
На півдні росіяни точно не зможуть нічого робити, тому що те угруповання окупаційних військ є найбільш неорганізованою частиною військ РФ, зауважив Гетьман.
Армия РФ, ВСУ, Путин
Куди росіяни можуть направити свій наступ перед виборами Путіна? / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ, скріншот із відео

Напередодні перевиборів глави кремлівського режиму Володимира Путіна російські окупаційні війська можуть почати наступ на східному фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, на півдні росіяни точно не зможуть нічого робити, тому що те угруповання окупаційних військ, яке знаходиться на лівому березі Дніпра поблизу Херсона, є найбільш неорганізованою і недисциплінованою частиною російських військ, бо це саме ті війська, які тікали з правого берега, один одного топили і билися за човни. Туди приїжджали Росгвардія та навіть ФСБ наводити лад.

"Зараз речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк говорить, що у росіян осіннє загострення мародерства – вони почали тягнути все, що можуть. Не знаю, що ще росіяни не розтягнули, але вони продовжують грабувати. Тому з того боку навряд чи можливі бодай якісь наступальні дії. Хіба що туди ворог перекине інші війська", - сказав Гетьман.

Тому, як зазначив майор ЗСУ, найімовірніше, буде або Вугледарський напрямок (але там росіянам не надто добре вдається просуватися), або Авдіївка, Мар’їнка, Бахмут – міста по центру умовного східного фронту, або північ східного фронту – Куп’янський і Лиманський напрямки.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на фронті

Нещодавно у ЗСУ повідомили про потужний прорив у районі Бахмута. Сили оборони України просунулися на відстань від 100 до 300 метрів на різних ділянках Бахмутського фронту. Ініціатива на фронті за українськими військовими.

Також повідомлялося, що українські захисники готують потужний прорив на півдні: екс-командир з Айдара назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися та облаштувати якісь стаціонарні позиції.

Окрім того, міністр оборони України Рустам Умєров повідомив, що станом на 28 жовтня російські терористи втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу під час наступу на Авдіївку Донецької області.

Дивіться відео, у якому Олексій Гетьман розповів про загрози нових наступів Росії:

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війна в Україні ЗСУ Володимир Путін війна Росії та України
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