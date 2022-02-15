Статус Донбасу і нові вибори: Шольц розповів про переговори із Зеленським і Путіним

Олаф Шольц в Москві / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві заявив, що український президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Тристороння контактна група (ТКГ) скоро почне обговорення законопроектів про особливий статус Донбасу і вибори на непідконтрольних територіях.

Крім того, за словами Шольца, обговорюватимуть законопроект про зміни до Конституції України.

"Ми єдині в думці, що нормандський формат є і надалі найважливішим форматом з вирішення цього конфлікту. Тут необхідні зрушення і прогрес. Зеленський пообіцяв, що в рамках ТКГ дуже скоро будуть обговорюватися всі передбачені законопроекти щодо статусу Донбасу, щодо зміни Конституції та підготовки виборів. Це хороше зрушення", - зазначив Шольц.

Що ще заявив Шольц після зустрічі з Путіним

Шольц сказав, що терміново необхідна деескалація навколо України, оскільки війна не повинна початися.

Дипломатичні можливості врегулювання навколо України поки не вичерпані, ми не повинні зайти в глухий кут, який обернеться бідою для всіх.

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Шольц заявив, що для РФ агресія матиме наслідки, а подальші переговори з нею можуть мати місце тільки при недоторканності кордонів.

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Зустріч Зеленського і Шольца в Києві

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 14 лютого, провів переговори в Києві з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Діалог відбувся на тлі повідомлень про загрозі військового вторгнення Росії на територію України.

Сторони обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі, ситуацію з газопроводом Північний потік-2, надання фінансової допомоги Києву від Берліна, гарантії безпеки для України та інші теми. Переговори тривали майже 2 години.

За словами Шольца, Зеленський пообіцяв надати документи щодо імплементації "особливого статусу" Донбасу виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Зеленський закликав олігархів і депутатів повернутися на територію України протягом 24 годин. Інакше держава прийме відповідні "серйозні висновки".

Шольц розповів про те, що в Німеччині вивчають питання надання зброї Україні, однак про будь-які рішення в Берліні говорити поки не готові.

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