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США виділили Україні нову військову допомогу: що нададуть цього разу

1 червня 2022, 18:12

Адміністрація президента Джо Байдена відправить в Україну зброю на 700 млн доларів.

Армія США
США виділили Україні чергову військову допомогу / Reuters

У середу, 1 червня, США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена під час сьогоднішнього виступу, Адміністрація президента Джо Байдена відправить в Україну зброю на 700 млн доларів.

У новий пакет військової допомоги увійшли, зокрема, ракетні системи великої дальності, а також, за даними американських ЗМІ, інша великокаліберна зброя.

Україна отримає РСЗВ від США

Стало відомо, що в середу, 1 червня США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього увійдуть в тому числі і ракетні системи HIMARS. Адміністрація Байдена погодила рішення про поставках Києву ракетних систем середньої дальності, а не великий, суперечки щодо чого тривали останнім часом.

Так, в Україну планують відправити РСЗВ, здатні вражати цілі на відстані більше 40 миль (64 км). При цьому дальність дії РСЗВ, які США планують поставити Україні, приблизно в два рази більше, ніж у гаубиць M777, переданих американською стороною раніше.

Нагадаємо, Байден заявив, що США не збираються тиснути на уряд України заради будь-яких територіальних поступок у війні з Росією. При цьому Вашингтон не хоче війни між НАТО і Росією, а також не має на меті продовжувати конфлікт тільки для того, "щоб причинити біль Росії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається використовувати РСЗВ, які отримає від США, для того, щоб атакувати територію Росії. Таку зброю вона планує використовувати тільки для захисту своїх територій від РФ.

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