У Росії погрожують вдарити по США через зброю для України/ Reuters, МЗС РФ

У країні-агресорці Росії уже почали відкрито заявляти, що вони можуть вдарити по території Сполучених Штатів Америки. Таку реакцію викликало те, що США збираються надати Україні новий пакет військової допомоги, до якого входитимуть, зокрема, ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, а також далекобійні ракети для них.

Про те, що надання військової допомоги Україні може спричинити пряме зіткнення РФ і США, заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. Він наголосив, що в Москві негативно оцінюють передачу ракетних систем нашій державі.

"Розцінюємо ми це суто негативно... США на чолі групи держав займається цілеспрямованим накачуванням київського режиму озброєннями – це очевидна річ", – вибухнув заявою Рябков.

Таку ж заяву озвучив військовий політолог, доцент кафедри політології та соціології РЕУ ім. Плеханова у Москві Олександр Перенджієв, пише Lenta.ru. Він сказав, що якщо США надаватимуть Україні зброю, яка може дістати територію Росії, то нібито РФ "буде змушена" вдарити по території Сполучених Штатів.

Україна отримає РСЗВ від США

Стало відомо, що у середу, 1 червня, США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього увійдуть зокрема і ракетні системи HIMARS. Адміністрація Байдена погодила рішення про постачання Києву ракетних систем середньої дальності, а не великої, суперечки щодо чого тривали останнім часом.

Так, в Україну планують відправити РСЗВ, здатні вражати цілі на відстані понад 40 миль (64 км). при цьому дальність дії РСЗВ, які США планують поставити Україні, приблизно в два рази більша, ніж у гаубиць M777, переданих американською стороною раніше.

Нагадаємо, Байден заявив, що США не збираються тиснути на уряд України заради будь-яких територіальних поступок у війні з Росією. При цьому Вашингтон не хоче війни між НАТО і Росією, а також не має на меті продовжувати конфлікт лише для того, "щоби заподіяти біль Росії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається використовувати РСЗВ, які отримає від США, для того, щоб атакувати територію Росії. Таку зброю вона планує використовувати лише для захисту своїх територій від РФ.

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