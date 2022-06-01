Байден зробив заяву про територіальні поступки України заради миру і повалення Путіна

Джо Байден сказав, що не шукає війни між НАТО й Росією / Reuters

США не збираються тиснути на уряд України заради будь-яких територіальних поступок у війні з Росією. Про це заявив глава США Джо Байден у своїй колонці в The New York Times.

Як йдеться у статті, Вашингтон не хоче війни між НАТО і Росією, а також не має на меті продовжувати конфлікт лише для того, "щоби заподіяти біль Росії".

"Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну й квітучу Україну із засобами для стримування і захисту від подальшої агресії", - написав глава Білого дому.

Байден також уточнив, що обурений політикою президента країни-агресора Володимира Путіна, проте не буде домагатися його повалення в Росії. Більш того, США не збираються брати безпосередню участь у війні, доки російська агресія не загрожуватиме їхнім союзникам в Європі.

"Ми не шукаємо війни між НАТО і Росією. Попри те, що я не згоден з Путіним і вважаю його дії обурливими, Сполучені Штати не будуть намагатися домогтися його повалення в Москві. Поки Сполучені Штати або наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо безпосередньо брати участь в цьому конфлікті, ані відправляючи американські війська воювати в Україну, ані атакуючи російські війська. Ми не заохочуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоби заподіяти біль Росії", - йдеться в колонці.

Також глава Білого дому заявив, що не має наміру тиснути на український уряд заради будь-яких територіальних поступок.

"Моїм принципом упродовж усієї цієї кризи було: "Нічого про Україну без України". Я не буду тиснути на український уряд — публічно або в приватному порядку — з метою зробити будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно і суперечило б загальновизнаним принципам", - написав президент США.

За його словами, американці залишаться з українським народом, оскільки розуміють високу ціну свободи.

Як повідомляв Главред, 1 червня США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього увійдуть зокрема і ракетні системи HIMARS.

Як пише американське видання The Washington Post, адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності. Це критично важлива зброя, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

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