УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна в Україні може розвиватися двома шляхами: наступні тижні будуть вирішальними – генерал США

1 червня 2022, 03:15

Активна фаза війни, яка зараз триває на Донбасі, визначить долю збройного протистояння України та РФ.

Війна в Україні може розвиватися двома шляхами: наступні тижні будуть вирішальними – генерал США/ Reuters, УНІАН

Наступні кілька тижнів війни Росії проти України стануть вирішальними. Зараз на Донбасі триває активна фаза війни, і закінчення цієї активної фази може бути одним із двох – або впевненою перемогою однієї зі сторін, або переходом до позиційного протистояння.

Про це розповів генерал США Марк Міллі в інтерв'ю Fox News. Він наголосив, що зараз дуже багато залежить саме від збройного протистояння сторін на Сході України.

"Зараз на Донбасі тривають значні бойові дії між українськими та російськими силами. Як складеться ситуація протягом наступних кількох тижнів, значною мірою визначить подальший розвиток", – наголосив генерал США.

При цьому Міллі вважає, що війну потрібно завершити дипломатичним шляхом.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що в РФ уже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресорки, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу. Така тенденція уже спостерігається навіть у "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдат.

Нагадаємо, раніше прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно повністю усунути від влади. Якщо ж цього не зробити, він продовжить застосування грубої сили з боку РФ до інших держав.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії війна на Донбасі новини України новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:48

Україна із західними MLRS отримає перевагу над росіянами - військовий експерт Жданов

04:20

У червні вріже +32°: українцям назвали дати та попередили про аномаліюВідео

03:46

Український ведучий передбачив майбутнє Росії на прикладі гуртів ДДТ, Машина времени і Аквариум

03:15

Війна в Україні може розвиватися двома шляхами: наступні тижні будуть вирішальними – генерал СШАВідео

02:43

Бадилля від редиски використовують в народній медицині і кулінарії: в чому її користь

Реклама
02:33

У фользі та колготках на все тіло: Кім Кардашьян здивувала фанатів безглуздим вбранням

02:10

Як Путін може використати Придністров'я проти України: у МВС розкрили задум Кремля

01:49

"Літній настрій: активовано": 52-річна Дженніфер Лопес показала неймовірний пляжний лукВідео

01:23

День захисту дітей 2022 - милі привітання, веселі картинки і листівки до свята

00:53

"Я в шоковому та приємному стані": телеведучий 1+1 опанував нову професію

00:51

Прикмети на 1 червня: що не можна робити в перший день літа і як не потрапити в бідуВідео

31 травня, вівторок
23:58

ЗСУ мають успіхи в Херсонській та Харківській областях - ЗеленськийВідео

23:48

Екс-учасники легендарних Quest Pistols возз'єдналися заради допомоги Україні

23:41

Налетять грози і сильні зливи: синоптик попередив про потужну атаку негоди в червніВідео

23:39

"Залишимо на узбіччі сучасної економіки": Зеленський анонсував новий удар по РФВідео

23:23

Здавав позиції РФ: в Росії заарештували генерала родом з України за провал наступу на МиколаївВідео

23:07

Зеленська розповіла, куди буде вступати дочка президента

23:05

Росіян чекає отруйна промзона після взяття Сєвєродонецька - АрестовичВідео

22:54

"Найбільше паскудство": Пригожин несподівано захистив Пугачову

22:48

Міністр армії США пояснила, як Білий дім вибирає зброю для відправки ЗСУ

Реклама
22:41

В Україні заборонять курити електронні сигарети: названо штрафиВідео

22:36

"Відкобзонили" 22 окупантів: ЗСУ знищили на Сході 29 одиниць ворожої технікиВідео

22:29

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе на межі розлучення

22:23

Не взяли воювати: як ведучого "Один за всіх" не прийняли в армію

22:10

"А де наша зброя?": Арестович з сосисками в руці звернувся до ШольцаВідео

21:59

Україна звільнятиме території, але не ціною життів українців - Зеленський

21:51

Футболіст збірної України розплакався на пресконференції через війнуВідео

21:35

Самі себе здали: окупанти витоптали на траві образу для українців і отримали "приліт" по позиціяхВідео

21:23

Завалили Алігатора: бійці ЗСУ знищили ударний вертоліт РФВідео

21:02

"Зруйнована майже вся інфраструктура": російські війська захопили більшу частину СєвєродонецькаВідео

20:44

Заворотнюк вперше показала себе в обіймах коханого

20:38

Зеленський назвав території України, які не є пріоритетнимиВідео

20:37

"Мій бойлер": біженка впізнала на фото вкрадені окупантами РФ речі в ПопаснійВідео

20:14

Окупанти підписують згоду вбивати цивільних: снайпер РФ розповів, як росіян відправляють на війнуВідео

20:10

Прикмети на 2 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:03

В Україні заборонять пісні та концерти російських артистів: хто під забороноюВідео

19:46

Як благодійний фонд FAVBET Foundation допомагає армії та переселенцям. актуально

19:44

Великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство - ДрагіВідео

19:41

У Мережі показали, як яскраво палає техніка противника після удару ЗСУВідео

19:33

Деколонізація Росії, або Як Москва слона не помітилаПогляд

Реклама
19:17

Окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, готують штурм Ізюма та Слов'янськаВідео

19:05

Почався період запеклих боїв: відомий астролог передрік кінець війни в УкраїніВідео

19:02

Ведуча і співачка Астровська, яка мовчить про війну, розповіла про пологи і розсекретила ім'я дитини

18:59

"Він великий український артист": Антон wellboy планує дует з Олексієм Арестовичем

18:46

У два рази могутніше гаубиць: у США розкрили деталі передачі РСЗВ УкраїніВідео

18:31

"Плани Путіна ламаються": в Росії починається відкритий бунт проти війни – ЖдановВідео

18:24

Польща змінила правила: що буде недоступно біженцям з України з 1 червня

18:10

Юрій Бутусов. Розпаковка БМП російського командира з купою цікавинокВідеоблоги

18:07

Кіркорову скасовують концерти: він вважає, що винні Пугачова і Галкін

18:03

Досі не пекельні: чому нові санкції Євросоюзу ще не зробили боляче РосіїПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти