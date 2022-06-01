Війна в Україні може розвиватися двома шляхами: наступні тижні будуть вирішальними – генерал США/ Reuters, УНІАН

Наступні кілька тижнів війни Росії проти України стануть вирішальними. Зараз на Донбасі триває активна фаза війни, і закінчення цієї активної фази може бути одним із двох – або впевненою перемогою однієї зі сторін, або переходом до позиційного протистояння.

Про це розповів генерал США Марк Міллі в інтерв'ю Fox News. Він наголосив, що зараз дуже багато залежить саме від збройного протистояння сторін на Сході України.

"Зараз на Донбасі тривають значні бойові дії між українськими та російськими силами. Як складеться ситуація протягом наступних кількох тижнів, значною мірою визначить подальший розвиток", – наголосив генерал США.

При цьому Міллі вважає, що війну потрібно завершити дипломатичним шляхом.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що в РФ уже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресорки, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу. Така тенденція уже спостерігається навіть у "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдат.

Нагадаємо, раніше прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно повністю усунути від влади. Якщо ж цього не зробити, він продовжить застосування грубої сили з боку РФ до інших держав.

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