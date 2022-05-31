У два рази могутніше гаубиць: у США розкрили деталі передачі РСЗВ Україні

У США розкрили деталі передачі Україні РСЗВ / Фото facebook.com/kpszsu

Сполучені Штати Америки планують надати Україні ракетні системи залпового вогню, здатну вражати цілі на відстані понад 40 миль (64 км).

Про таке рішення адміністрації президента Джо Байдена повідомляє авторитетне видання Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США.

У матеріалі наголошується, що дальність дії РСЗВ, які США планують поставити Україні, приблизно в два рази більше, ніж у гаубиць M777, переданих американською стороною раніше.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

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