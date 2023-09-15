США готують потужний пакет для ЗСУ: що відомо про передачу супертанків Abrams

Танків Abrams Україні передадуть більше, ніж повідомлялося раніше, підкреслив Олексій Данілов.

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ЗСУ незабаром отримають танки Abrams / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, Офіс президента

Сполучені Штати Америки готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми готуємо новий пакет військової допомоги для України", - підкреслив представник Білого дому.

За його словами, новий пакет допомоги планують оголосити вже наступного тижня.

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Поставки танків Abrams Україні

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що Україна найближчим часом отримає більше десяти танків Abrams, які передадуть Сполучені Штати.

"Що стосується поставок Abrams, - найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть в нашу країну. Наші стратегічні партнери-США - в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть захищати нашу країну", - заявив він Українському радіо.

За словами Данілова, танків буде більше, ніж повідомлялося раніше. "Їх буде більше десяти. І на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів набуває навичок володіння цією сучасною зброєю", - додав секретар РНБО.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає перші десять одиниць танків Abrams з 31 обіцяного в середині вересня. Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть українським військам перевагу, необхідну для прориву оборони Росії під час контрнаступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ймовірно включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням. Один з чиновників зазначив, що ATACMS "наближаються" (до України - ред.). Однак плани щодо надання військової допомоги можуть змінюватися до офіційного оголошення.

В кінці серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Україна, швидше за все, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не прийнято, але досі "на столі" в Білому домі.

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