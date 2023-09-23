УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою

Анна Ярославська
23 вересня 2023, 12:55 оновлено 23 вересня, 13:01
Якщо американські танки Abrams кинути на передову, то вони не проживуть на полі бою занадто довго.
Кирило Буданов, танк Abrams
Кирило Буданов розповів, як ЗСУ будуть застосовувати танки Abrams / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Україна використовуватиме танки Abrams, перші з яких вже наступного тижня мають бути в Україні, для добре спланованих, проривних операцій. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

За його словами, зараз на полі бою використання бронетехніки практично у всіх основних напрямках зведено до мінімуму. Причина цього - протитанкові заміновані поля, які є проблемою для гусеничної техніки, а також велика кількість дронів-камікадзе FPV, які можуть вражати обладнання техніки.

Глава ГУР уточнив, що зараз бронетехніку використовують лише для евакуації або швидкого транспортування піхотних команд в певне місце. У бойових діях вона не бере участі.

відео дня

Що стосується танків Abrams, то, за словами Буданова, в Україні їх дуже чекають.

"Їх (Абрамси, - ред.) потрібно використовувати спеціально для дуже конкретних, добре продуманих операцій, тому що якщо їх кинути на передову, вони не проживуть на полі бою занадто довго. Їх потрібно використовувати в проривних операціях, але дуже добре підготовлених", - вважає глава ГУР.

Танки Abrams для України

Перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну вже наступного тижня. Про це заявив президент США Джо Байден.

У травні група українських солдатів почала навчання в Німеччині, де їх навчали керувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams.

Президент США Джо Байден підтвердив намір передати Україні 31 танк M1 Abrams 25 січня 2023 року.

Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для ЗСУ. Виробник військової техніки General Dynamics Land Systems зобов'язується виготовити танки Abrams до 29 вересня 2023 року.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини України війна Росії та України Кирило Буданов Танк Abrams
Реклама

Головне за день

В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

12:51 Світ
Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

11:53 Україна
ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

11:48 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:55

Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою

12:51

В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

12:26

Відправив на аборт, розпускав руки: "Валюха" зі "Сватів" розповіла, як її принижував чоловік

12:00

Іменини 24 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

12:00

Зеленський про вибори-2024: "Суспільство не готове це підтримувати"Відео

Польща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - БогдановПольща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - Богданов
11:53

Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

11:48

ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

11:03

Математична задача для знавців, яка спантеличує: знайдіть правильну відповідь

10:47

Гороскоп на завтра 24 вересня 2023: Козерогу - втрата грошей, Овну - пристрасть

Реклама
10:45

РФ збирає ракети: українцям назвали терміни та цілі нових масованих ударів

10:02

Дніпропетровщину атакували "Шахеди": пошкоджено об'єкт критичної інфраструктуриФото

09:23

Яке свято завтра 24 вересня: день у світовій та українській історії, церкви

09:20

У Севастополі прогриміли нові вибухи, в місті падають уламки ракет

08:58

"Крабова пастка": у ССО розповіли про точний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

08:37

Буданов назвав несподівану кількість втрат України у війні з Росією

08:22

Атака на штаб ЧФ РФ у Севастополі: серйозно поранено двох російських генералів - Буданов

08:20

Прямо як з одеського "Привозу": рецепт квашених баклажанів на зиму від Тетяни Литвинової

07:42

Росія вдарила ракетами "Онікс" по Одеській області: що відомо

06:38

В ситуації з Польщею всім потрібно заспокоїтисьПогляд

06:21

В чому ключова відмінність наших цілей із США щодо війни в Україні

Реклама
05:30

Як повернути білий колір килиму: давно забутий, але найефективніший спосіб

04:50

Ракети підірвали штаб ЧФ у Севастополі: з'явилася несподівана версія удару

04:10

Загарбники аж тікають з окопів: боєць ЗСУ назвав супер-зброю, яка нищить росіян

03:40

"Заморожування неможливе": Богданов назвав ключовий фактор для завершення війниВідео

03:05

Експерт спрогнозував, яких супротивників підберуть Путіну на виборах

02:39

Де найкраще зберігати яйця: фермер нарешті вирішив давню суперечку кухарів

02:02

Золото під ногами: як обізнані люди використовують каштани

01:27

Експерт оцінив, наскільки реальні загрози Польщі зменшити підтримку УкраїниВідео

00:10

"Більше ніколи не ображайте поляків": Моравецький "наїхав" на Зеленського

22 вересня, п'ятниця
23:54

Режисер-путініст "тане на очах": Бондарчук здивував страшно худим виглядом

23:27

Росіяни наступали на чотирьох напрямках: ЗСУ потужно відбили атаку

23:07

Буданов відреагував на вибухи в Криму "натяком" на контрнаступ

23:04

"Ворогу гаряче": удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ - Тарнавський

22:10

Кремль хоче дискредитувати Зеленського: на Банковій розкрили подробиці

22:01

Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флотуВідео

21:42

Росія готується до масштабного наступу: експерт розкрив небезпечний напрямок

21:29

"У нас дуже хороші шанси": Жданов назвав території, які можуть взяти ЗСУ

20:51

"Не питання кордонів 1991-го року": у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни

20:34

"Кудись літаки усі зникли": експерт пояснив, як ЗСУ вдалось вдарити по штабу ЧФ в Криму

20:22

"Ми готові зміцнити співпрацю": Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера

Реклама
20:13

РФ стягне резерви і влаштує наступ: експерт спрогнозував терміни нової атаки

20:01

"Оборона" Токмака і рух ЗСУ до Мелітополя: розвідка Естонії розкрила плани РФ

19:50

Як Путін може втратити владу?Погляд

19:44

Путіністка Поплавська розповіла, яким повернувся її син з війни

19:42

У Білорусі проводять військові навчання: прикордонники розкрили, чи є загроза Україні

19:42

"Серйозний збиток": у Росії ниють через удар по Криму і вимагають бити по КиєвуВідео

19:29

"Бабине літо" увірвалось в Україну: лише у деяких регіонах будуть грозові дощі

18:57

США відправлять Україні ракети ATACMS: західні ЗМІ розкрили несподівані деталі

18:36

Хитра головоломка для найуважніших: треба знайти гарбузи за 10 секунд

18:25

На "воєнних рейках": Україна виділила 2 трлн грн на оборону та безпеку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти