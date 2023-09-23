Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою

Україна використовуватиме танки Abrams, перші з яких вже наступного тижня мають бути в Україні, для добре спланованих, проривних операцій. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.
За його словами, зараз на полі бою використання бронетехніки практично у всіх основних напрямках зведено до мінімуму. Причина цього - протитанкові заміновані поля, які є проблемою для гусеничної техніки, а також велика кількість дронів-камікадзе FPV, які можуть вражати обладнання техніки.
Глава ГУР уточнив, що зараз бронетехніку використовують лише для евакуації або швидкого транспортування піхотних команд в певне місце. У бойових діях вона не бере участі.
Що стосується танків Abrams, то, за словами Буданова, в Україні їх дуже чекають.
"Їх (Абрамси, - ред.) потрібно використовувати спеціально для дуже конкретних, добре продуманих операцій, тому що якщо їх кинути на передову, вони не проживуть на полі бою занадто довго. Їх потрібно використовувати в проривних операціях, але дуже добре підготовлених", - вважає глава ГУР.
Танки Abrams для України
Перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну вже наступного тижня. Про це заявив президент США Джо Байден.
У травні група українських солдатів почала навчання в Німеччині, де їх навчали керувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams.
Президент США Джо Байден підтвердив намір передати Україні 31 танк M1 Abrams 25 січня 2023 року.
Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для ЗСУ. Виробник військової техніки General Dynamics Land Systems зобов'язується виготовити танки Abrams до 29 вересня 2023 року.
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