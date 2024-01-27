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США розмістять ядерну зброю у свого найпотужнішого союзника - The Telegraph

Андрій Ганчук
27 січня 2024, 10:36
Сполучені Штати забрали ядерні боєголовки з Британії 15 років тому, проте у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну змінюють своє рішення.

США, ядерна зброя
США через Росію повертають ядерну зброю до Британії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю на території Великої Британії через загрозу з боку агресора Росії. Американці вирішили відправити ядерну зброю на британську базу RAF Lakenheath у зв'язку з повномасштабним нападом на Україну.

Як повідомляє The Telegraph, Штати забрали ядерні боєголовки з Британії 2008 року, оскільки вважали, що загроза холодної війни з боку РФ знизилася.

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"США прибрали ядерні ракети з Великої Британії у 2008 році, вважаючи, що загроза холодної війни і агресія з боку Москви знизилися. Тепер їх повертають", - написали журналісти.

Однак тепер, у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії до України, боєголовки будуть розміщені на британській базі RAF Lakenheath.

"Документи свідчать, що Пентагон замовив нове обладнання для бази, зокрема балістичні щити, покликані захистити військовослужбовців від атак. На базі RAF Lakenheath планується розмістити гравітаційні бомби B61-12, потужність яких може сягати 50 кілотонн, що більш ніж утричі перевищує потужність атомної зброї, скинутої на Хіросіму в 1945 році", - уточнили журналісти.

Реакція Росії

У Москві повернення ядерних озброєнь США до Британії вже назвали "ескалацією" і погрожують "компенсуючими контрзаходами".

Авіабаза Lakenheath

Авіабаза Лейкенхіт - військова авіаційна база Королівських ВПС Великої Британії. Вона розташована за 7,6 кілометра на північний схід від однойменного міста Лейкенхіт і 13,4 км на захід від міста Тетфорд графства Суффолк в Англії.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Росія в Білорусі могла вже розгорнути ядерну зброю, написали 7 січня журналісти The Wall Street Journal. Посилаючись на американську розвідку, вони опублікували матеріал про те, що груднева заява білоруського директора Лукашенка, згідно з якою "ядерна зброя вже в Білорусі", може відповідати дійсності.

Колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робим разам" Сергій Бульба вважає, що розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі - чутки. Таким чином, Путін намагається зайвий раз заявити про свою "імперськість".

Росія не перекидала до Білорусі ядерну зброю, вважає військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Главреду він сказав, що до республіки могли привезти імітатори. Якби зброя реально була перекинута, проти Москви вже були б впроваджені спеціальні санкції.

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новини США ядерна зброя новини Великобританії війна Росії та України
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